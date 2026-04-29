Radican proyecto de $14 mil millones para nueva planta de agua en Barichara, Santander

La Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant) confirmó que ya fueron radicados ante el Ministerio de Vivienda los estudios y diseños para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, un proyecto que requeriría una inversión cercana a los 14 mil millones de pesos.

La iniciativa busca mejorar las condiciones del servicio en Barichara, Villanueva y Cabrera, municipios donde actualmente se presentan dificultades en la calidad del agua.

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“Se están presentando los estudios y diseños de la planta de tratamiento de agua potable… alrededor de 14 mil millones de pesos que ayudarán a mejorar las condiciones y la prestación del servicio en estos municipios”, explicó el gerente de Esant, Sergio Andrés Díaz.

Mientras se avanza en la consecución de los recursos, desde la semana pasada hay acompañamiento técnico en Barichara con un ingeniero especialista en plantas, quien está apoyando la búsqueda de soluciones para mejorar las condiciones del servicio.

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De acuerdo con la entidad, el problema en el color del agua está relacionado con un alto contenido de hierro que, al reaccionar con el cloro utilizado en el proceso de desinfección, genera esa apariencia.

“Lo que se presenta es una reacción del hierro con el cloro… este alto contenido está generando esta característica en el agua”, agregó el funcionario.

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Estas medidas buscan mejorar las condiciones del servicio en el corto plazo, mientras se concreta la solución estructural a través de la nueva planta de tratamiento.