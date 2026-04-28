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28 abr 2026 Actualizado 12:07

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Bucaramanga

Agua de Barichara presenta alto riesgo para el consumo según informe del Instituto Nacional de Salud

A las denuncias de la comunidad se suma el último reporte del INS (abril 2026) en el que confirman que el líquido no es apto para el consumo humano.

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga

Crece la preocupación en Barichara, Santander, por la calidad del agua que están recibiendo sus habitantes, a las múltiples denuncias de los últimos días de parte de la comunidad, se suma el reciente informe del Instituto Nacional de Salud que revela altos niveles de riesgo tanto en el casco urbano como en las veredas del municipio.

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