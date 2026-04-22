Esant responde ante nuevo problema de agua en Barichara, Santander

Bucaramanga

Luego de que se conociera que el agua en el municipio de Barichara estaba llegando a las viviendas con una tonalidad diferente a la normal, desde la Empresa de Servicios Públicos de Santander se atendió la situación y se enfatizó en que el problema se da por un cambio de fuente.

Isidro Ardila, profesional de apoyo de la ESANT, indicó que “esto surge a raíz de que hubo un cambio en la fuente que abastecía normalmente al municipio, cuya fuente se agotó y hubo que tomar agua de otra y esta fuente presenta problemas de hierro en el agua, olor y sabor. Entonces, ese problema se trasladó a la planta porque la planta actualmente no está acondicionada técnicamente para tratar ese condición“.

Agregó el funcionario que están prestando el apoyo técnico pues el agua estaba con hierro ferroso y que al ser oxidado se presenta como cloruro férrico insoluble y por eso estaba llegando con una alteración en la tonalidad.

“Para que el hierro de forma ferrosa se oxide a un férrico y forme un insoluble que después a través del proceso de coagulación, floculación, sedimentación y filtración pueda ser removido y no se presente esa coloración. Hay una forma de oxidación química a través de cloro y entonces le estamos presentando unas diferentes alternativas para que ellos puedan hacer una implementación de un proceso de peroxidación confiable“, agregó el funcionario.

Agregaron que avanzan en los trabajos para garantizar el suministro del agua a todas las personas en el municipio sin ningún inconveniente.