Queman vehículo recolector de basuras en Popayán y vuelven a suspender el servicio de recolección

Popayán, Cauca

Un vehículo compactador de basuras de la empresa de aseo Urbaser fue incinerado en la vía al relleno sanitario Los Picachos, en el occidente de Popayán, en hechos que son materia de investigación.

El caso se registró en la vereda El Tablón, zona rural del municipio, cuando el automotor se dirigía al sitio de disposición final de residuos.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados interceptaron el vehículo, obligaron al conductor a descender y posteriormente le prendieron fuego.

Este es el segundo ataque contra la empresa Urbaser en menos de un mes.

El pasado 15 de abril se presentó un hecho similar que obligó a la suspensión temporal del servicio de recolección, mientras la empresa exigía garantías de seguridad para continuar con la operación.

Tras este nuevo hecho, la empresa de aseo informó la suspensión, por segunda vez, del servicio de recolección y transporte de residuos en la ciudad hasta nuevo aviso.

La decisión, según se indico por parte de la empresa busca proteger la integridad de sus colaboradores y la infraestructura necesaria para la prestación del servicio.

Urbaser señaló que “se espera adelantar una reunión con las autoridades competentes para evaluar la situación y definir acciones que permitan restablecer la operación en condiciones seguras”.

La situación se registra en medio de la escalada de violencia que enfrenta el departamento del Cauca.

Horas antes, otro ataque se perpetró en la vía Panamericana, donde un vehículo de carga fue incinerado por presuntos integrantes de un grupo armado ilegal en el sector de La Agustina, en el corredor que comunica a Popayán con la ciudad de Cali.