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29 abr 2026 Actualizado 02:20

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Popayán

Nuevo ataque en la vía Panamericana en el Cauca: reportan explosión de un vehículo de carga

Presuntos integrantes de un grupo armado interceptaron un vehículo, le prendieron fuego y dejaron instalados explosivos.

Un vehículo de carga quedó en llamas en el sector de La Agustina en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

Un vehículo de carga quedó en llamas en el sector de La Agustina en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

Un vehículo de carga quedó en llamas en el sector de La Agustina en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

Richar Vidal

Popayán

No para la escalada violenta en el Cauca; en las últimas horas, un vehículo fue incinerado por presuntos integrantes de un grupo armado ilegal en el sector de la Agustina en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

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En lugar de los hechos, los delincuentes, al parecer, interceptaron el automotor, hicieron descender al conductor, le instalaron explosivos al vehículo y le prendieron fuego.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, la situación obedecería a una retaliación de las disidencias de las Farc, por la neutralización por parte del Ejército y la Policía de un ataque terrorista que pretendían perpetrar los subversivos en el puente a la entrada del municipio de Villarrica.

Ahí, las tropas de la Brigada 29, en coordinación con uniformados policiales, destruyeron controladamente tres artefactos explosivos improvisados que amenazaban a la comunidad que transita por el corredor vial de Villarica.

La Tercera División del Ejército afirmó que la reacción oportuna permitió realizar la destrucción controlada del material explosivo en condiciones seguras y evitar una posible afectación contra la población civil, los viajeros y la Fuerza Pública”.

Por el momento, unidades policiales y del Ejército Nacional reforzaron dispositivos de seguridad en los puntos críticos de la región caucana.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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