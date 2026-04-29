Nuevo ataque en la vía Panamericana en el Cauca: reportan explosión de un vehículo de carga

Un vehículo de carga quedó en llamas en el sector de La Agustina en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

No para la escalada violenta en el Cauca; en las últimas horas, un vehículo fue incinerado por presuntos integrantes de un grupo armado ilegal en el sector de la Agustina en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

En lugar de los hechos, los delincuentes, al parecer, interceptaron el automotor, hicieron descender al conductor, le instalaron explosivos al vehículo y le prendieron fuego.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, la situación obedecería a una retaliación de las disidencias de las Farc, por la neutralización por parte del Ejército y la Policía de un ataque terrorista que pretendían perpetrar los subversivos en el puente a la entrada del municipio de Villarrica.

Ahí, las tropas de la Brigada 29, en coordinación con uniformados policiales, destruyeron controladamente tres artefactos explosivos improvisados que amenazaban a la comunidad que transita por el corredor vial de Villarica.

La Tercera División del Ejército afirmó que “la reacción oportuna permitió realizar la destrucción controlada del material explosivo en condiciones seguras y evitar una posible afectación contra la población civil, los viajeros y la Fuerza Pública”.

Por el momento, unidades policiales y del Ejército Nacional reforzaron dispositivos de seguridad en los puntos críticos de la región caucana.