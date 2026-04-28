Gremios exigen seguridad y libre movilidad en el Cauca

Popayán - Cauca

El Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, tras la reciente escalada violenta en el departamento, le exigió garantías de seguridad y libre movilidad al Gobierno nacional y departamental en la vía Panamericana. Denuncian desabastecimiento para algunas líneas productivas.

“La Falta de control territorial por parte del Estado, está vulnerando la vida y varias actividades productivas”, explicó Julián Torres, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial caucano.

Torres mencionó que salvaguardar la seguridad de las carreras es una responsabilidad constitucional irrenunciable, “que debe ser ejecutada por el Ejército y la Policía, que a su vez deben garantizar que las instituciones, que rigen a los colombianos, ejerzan el control territorial en la geografía caucana, con mayor énfasis en la vía Panamericana”, recalcó el directivo.

Entretanto, Juan Pablo Piedrahita, presidente de la Asociación de Restaurantes del Cauca, denunció que la crisis de seguridad ha provocado un desabastecimiento para algunos renglones económicos.

“Ya los proveedores no quieren venir a Popayán a traer los productos paras suplir las necesidades diarias para surtir los restaurantes y los hogares. La situación es demasiado crítica”, dijo.

Además, explico Piedrahíta que la situación también está afectando a los mercados de los departamentos de Nariño y Huila.

Para los gremios, dadas estas urgencias se hace necesario que las Fuerzas Armadas sean fortalecidas en capacidades logísticas y operativas para que puedan recuperar el libre tránsito, particularmente en las zonas de la geografía caucana y del suroccidente colombiano donde existen restricciones por grupos armados al margen de la ley.