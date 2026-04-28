Campesinos de Cajibío marcharon por la paz tras atentado en la vía Panamericana en Cauca

Cajibío, Cauca

Con banderas blancas y mensajes de paz, más de mil campesinos se movilizaron en el municipio de Cajibío para rendir homenaje a las víctimas del atentado en la vía Panamericana que cobró la vida de 20 personas y rechazar la escalada de violencia que golpea al departamento.

La jornada reunió a comunidades del corregimiento La Pedregosa y sectores aledaños, que llegaron en chivas y en caravana hasta el polideportivo central de Cajibío, en medio del dolor por la pérdida de familiares y amigos.

De acuerdo con voceros de la comunidad, 12 de las víctimas pertenecían al Territorio de Paz La Pedregosa. La mayoría eran mujeres campesinas que regresaban de un día normal de mercado cuando el vehículo en el que se transportaban fue impactado por el artefacto explosivo.

James Flor, familiar de una de las víctimas y vocero de la comunidad de La Pedregosa, aseguró que durante la movilización se elevó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los organismos de derechos humanos para que adopten medidas que garanticen la seguridad en el territorio.

“Nos hemos encontrado para rechazar estos actos violentos. Como comunidad estamos muy vulnerables y necesitamos que se visibilice lo que está ocurriendo”, expresó el líder.

El vocero también advirtió sobre la compleja situación humanitaria que enfrenta la zona tras el atentado.

“Son 12 personas que ya no están con nosotros y una compañera que permanece en estado crítico. Pedimos que nos excluyan del conflicto, somos constructores de paz y queremos que se priorice la vida”, agregó.

La comunidad, reconocida en el Cauca por sus procesos de reconciliación, aseguró que este ataque constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y revive el dolor de la violencia que ya había afectado a la región en el pasado.

Este martes, en zona rural de Cajibío, los habitantes de La Pedregosa despedirán a sus seres queridos en medio de una jornada marcada por el duelo y la indignación.

En medio de este panorama, líderes comunitarios insisten en la necesidad de soluciones de fondo que incluyan mayor presencia institucional e inversión social, con el fin de evitar que hechos como este se repitan en el territorio.