Petro pide investigar si explosivos del Cauca provienen de Ecuador y alerta sobre sabotaje electoral

El presidente Colombia, Gustavo Petro durante la segunda entrega de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE celebrado este viernes en Barcelona. (Crédito: EFE/ Alejandro Garcia) / Alejandro Garcia

En una reciente alocución presidencial desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro, tras liderar un consejo de paz y seguridad con miembros de su gabinete y mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, abordó la situación de violencia en el país y desmintió un “caos de seguridad”.

El mandatario hizo una grave denuncia que involucra a Ecuador, solicitando una investigación sobre el origen de los explosivos utilizados por las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca, específicamente en el ataque de la vía Panamericana, en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío.

“No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la junta del narcotráfico? “Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador”, afirmó.

Según el presidente Petro, la información que posee indica que la mayor parte de los frentes del Cauca que obedecen a alias ‘Marlon’ y a alias ‘Iván Mordisco’ “no son FARC”, y su verdadero jefe es la “Junta del Narcotráfico”. El jefe de Estado extendió esta afirmación al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a todas las disidencias, señalando que también obedecen a esta junta.

En este contexto, pidió investigar si los explosivos que llegan a los frentes del Cauca provienen de Ecuador. El presidente vinculó esta posible procedencia con una intención de “sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha”.

En medio de la alocución, Petro aseguró que ha pedido que la denuncia se extienda a alias Marlon y todos los jefes de los frentes que actúan en el Cauca. El presidente afirmó que estos no corresponden a las Farc:

“Son narcos, traquetos; el jefe de los frentes del Cauca no es ‘Iván Mordisco’, son los jefes de la Junta del Narcotráfico, que aquí denuncio, pero la Fiscalía no investiga bien”, afirmó el presidente de la República.

Ola de terrorismo en Cauca y Valle del Cauca

La escalada de violencia en el suroccidente de Colombia ya deja al menos 20 civiles muertos tras el atentado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya fueron identificados los 20 cuerpos de las víctimas. La entidad precisó que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad.

La oleada terrorista del fin de semana golpeó al suroccidente del país, específicamente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El departamento más afectado es Cauca, donde se concentran la mayoría de los hechos violentos. Allí se registraron ataques en Mercaderes, Patía, El Tambo, Popayán, Miranda, Padilla, Corinto, Guachené y Cajibío.

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