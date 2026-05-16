Capturado en flagrancia presunto responsable de homicidio en Santa Marta

Santa Marta

Gracias a la rápida reacción de unidades adscritas al Modelo de Servicio de Policía, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre señalado del delito de homicidio en Santa Marta. El procedimiento se desarrolló en el sector de Gaira, luego de que la comunidad alertara a los uniformados sobre un sujeto que presuntamente había atacado con arma de fuego a un ciudadano.

Tras recibir la denuncia, las autoridades desplegaron un operativo en la zona que permitió ubicar y capturar al sospechoso, quien coincidía con las características entregadas por los testigos. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente.

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“La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier acto que atente contra la vida e integridad de los ciudadanos y ratifica su compromiso permanente con el desarrollo de operativos focalizados y acciones preventivas para combatir los delitos de alto impacto en el área metropolitana.” Agregó el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.