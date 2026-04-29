Miércoles 29 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Los hermosos amaneceres en Armenia con la cordillera central al descubierto, los andes del Quindío. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Gremios en el Quindío advierten del impacto negativo que genera el panorama de violencia que se vive en el país

Ante la ola de atentados terroristas que se han generado en diferentes departamentos del país y la advertencia de los transportadores de parar las operaciones por la falta de seguridad, los gremios han dado a conocer la preocupación por la problemática y el impacto que podría generarse en el departamento.

Inicialmente, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada dijo que este fin de semana se trató el tema en una reunión con las cámaras a nivel país. Fue claro que el efecto económico es bastante grande e incluso paraliza ciertas zonas donde impide el transporte de productos por lo que es alta la preocupación por toda la situación que se vive hoy en día.

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En ese mismo sentido la secretaria de Turismo del departamento, Juana Gómez ratificó que no hay presencia de grupos armados en el territorio, pero que eso no significa que se pueda generar un impacto debido a la ola de violencia.

Enfatizó que el contexto nacional afecta, aunque se goza de la credibilidad del inversionista por la dinámica de seguridad con la que cuenta el departamento. A pesar de lo anterior, fue clara al decir que es todo un reto para las autoridades mantener las condiciones de seguridad con el objetivo de evitar afectaciones económicas en el turismo del departamento.

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Finalmente, el gerente de Mercar que es la central mayorista de la ciudad Jorge Iván Rengifo entregó un parte de tranquilidad en materia de precios y de abastecimiento de los productos.

Afirmó que por ahora no hay efecto negativo de las situaciones de orden público que impactan diferentes zonas del país. Explicó que de las regiones de donde provienen mercancía a la central no han manifestado afectaciones por lo que actualmente operan con normalidad, pero esperan que las situaciones sean controladas para que no impacten en la movilidad de los productos.

Esperan las condiciones de seguridad en el país mejoren para que no se presente futuros escenarios que puedan impactar en la economía de la ciudadanía.

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Aunque se ratificó que la capital quindiana no presenta situaciones críticas de orden público, la Alcaldía de Armenia, al liderar un consejo extraordinario de seguridad, dispuso una serie de acciones preventivas, con el fin de salvaguardar y reforzar los controles, en su misión de contrarrestar hechos como los que se han registrado en diferentes zonas del país, durante los últimos días.

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Como parte de estas medidas se establecieron puntos de atención y control en sectores estratégicos priorizando la vigilancia en vías alternas y accesos al municipio, mientras que se reforzará el monitoreo permanente de entradas y salidas, el fortalecimiento del sistema de cámaras de seguridad, la movilidad y control de vehículos y motocicletas, así como la articulación de comunicaciones.

El Ejército Nacional, por su parte, confirmó que mantiene presencia activa en los principales accesos a la capital quindiana, como parte de las acciones de control territorial, y se ratificó que las medidas se desarrollan desde un enfoque preventivo, con el objetivo de anticiparse a cualquier riesgo y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, mediante un trabajo articulado y permanente entre las autoridades.

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El comandante de la Policía en el Quindío, coronel Carlos Mario Bustamente anunció que con el liderazgo de Secretaría del Interior departamental y Secretaría de Gobierno de Armenia va a empezar a rodar los volantes con aquellos habitantes en condición de calle que ya tienen referenciado con problemáticas de hurto, con problemáticas de lesiones personales para hacerlos públicos y asimismo que la gente entienda y conozca y genere ciertas prevenciones con ellos.

Mientras nuestra Fiscalía General de la Nación sigue articulando material probatorio que influye mucho la denuncia de las personas para poder empezar a tener también acciones de impacto contra habitante de calle que son dinamizadores de los delitos del día a día que afectan a la tranquilidad y afectan la seguridad de la ciudad y obviamente del departamento. Porque si bien es cierto estamos hablando de un poco más de 2000 habitantes de calle concentrados en el departamento del Quindío.

Desafortunadamente y las cifras hay que darlas, a pesar de que ya hemos capturado o tenemos dentro los dentro de los antecedentes 14 habitantes de calle capturados, también tenemos la triste y desafortunada información de que de los homicidios que se nos han presentado en el departamento 10 han sido de habitantes en condición de calle.

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Entonces, tanto por salvaguardar su integridad, por generar una cultura, que eso es algo que sí le pido a la a la comunidad en general, el tema de no de no dar limosna, el tema de restringir el tema de las comidas. También estamos trabajando con las fundaciones para que, si un habitante de calle merece la comida, sea a través de esfuerzos como el de entrar en programas de capacitación, en programas de rehabilitación.

La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Quindío, acompañó el lanzamiento del Grupo de Reacción Inmediata para la atención de los 1.395 habitantes de calle que se estima hay en el departamento; de este total, cerca de 850 son población local y el resto proviene de otros territorios.

El Grupo está conformado por la Alcaldía de Armenia, la Empresa Pública Ambiental (EPA), Red Salud, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y Migración Colombia. La iniciativa busca activar rutas de atención con servicios de alimentación, salud, acompañamiento psicosocial e higiene, así como procesos orientados a la inclusión social y la generación de nuevas oportunidades.

La Defensoría del Pueblo continuará acompañando este tipo de iniciativas para contribuir a la garantía de la dignidad humana, la salud y los servicios básicos de las personas en situación de calle.

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Tras casi tres décadas, el cuerpo de Arcesio Ospina Parra regreso a su tierra en el Quindío

Andrés Ospina Andrade y su madre Olga llegaron puntuales, a la parroquia San José de Calarcá para encontrarse con Arcesio, el padre de Andrés. Si bien el empeño de encontrar a su ser querido había enviado a ambos hacia distintas rutas por todo Colombia, solo hasta el 17 de noviembre de 2020 su búsqueda comenzó a tener resultados más concretos cuando hicieron la solicitud de búsqueda ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

La espera que parecía de días ya rozaba la tercera década, pues la última vez que vieron con vida a Arcesio fue el primero de enero de 1997. Tenía 46 años, vestía una camiseta azul de cuello blanco, una pantaloneta amarilla y unas botas pantaneras.

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Con apoyo de la Corporación Vida Paz y el Colectivo Orlando Fals Borda, Andrés y Olga llegaron a la Unidad de Búsqueda para superar los obstáculos que durante tantos años de búsqueda se habían encontrado. El terreno donde se inhumó el cuerpo de Arcesio era un área de explotación ganadera, rodeada por zonas boscosas y riachuelos. El suelo era de contextura arcillosa, muy húmedo y ácido, lo que hacía más dificultosa la recuperación del cuerpo. Hasta allí llegó el equipo forense de la UBPD, junto a Andrés y Olga.

Cuenta Andrés que: «Nosotros sabíamos dónde estaba el cuerpo desde un principio que él murió». Pues justo cuando fue asesinado por un grupo armado no estatal que operaba en la zona, la comunidad plantó dos azucenas a cada costado como señal y adorno fúnebre para identificar el lugar de la inhumación, lo cual fue determinante para el hallazgo y su posterior recuperación y remisión al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En 2026, en la parroquia San José de Calarcá, se llevó a cabo la entrega digna con el acompañamiento de servidores de la UBPD, específicamente del equipo en Risaralda. Allí, el viaje de casi 15 años de Andrés y Olga terminó, concluyendo con la disposición del cuerpo de Arcesio en el osario del templo y cerrando un ciclo de rupturas de la historia familiar de padres asesinados en el marco del conflicto armado.

El Quindío tiene como universo preliminar a 664 personas desaparecidas en contexto de conflicto armado y es abordado por un Plan Regional de Búsqueda que cubre los 12 municipios de este departamento.

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El Consejo Territorial de Planeación Departamental en sesión de las últimas horas trataron entre otros temas lo relacionado con el taller sobre Esquemas Asociativos Territoriales, haciendo énfasis en el modelo de Área Metropolitana, a propósito de la intensión del actual alcalde de Filandia por ser parte del Área Metropolitana Centro Occidente -AMCO de Pereira.

Los consejeros estudiaron acuciosamente todos los componentes, aspectos, requerimientos, beneficios y efectos de que en un caso hipotético “La Colina Iluminada del Quindío” fuera parte del esquema propuesto.

El objetivo de esta capacitación es que el CTPD se articule con el CTP de Filandia y juntos puedan brindar apoyo a la población en el conocimiento pleno de la propuesta en cuestión y puedan tener una visión de las oportunidades y amenazas de este proyecto.

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El alcalde de Armenia, James Padilla García presentó en las últimas horas un proyecto de acuerdo al concejo municipal donde solicita un crédito por 100 mil millones de pesos para la ejecución de obras y proyectos en la ciudad, este es el segundo proyecto de endeudamiento que presenta el mandatario, el anterior fue por 200 mil millones de pesos.

En el documento que fue radicado ayer martes 28 de abril en la secretaria del concejo detalla que los 100 mil millones son necesarios para la inversión en varias obras como Adecuación y modernización de la plaza minorista de Armenia, plan de modernización del sistema de semaforización, implementación de un sistema de seguridad a través de 390 cámaras y la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable.

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Ciudadanos se quejan del mal parqueo en medio de las obras en Armenia, autoridades de tránsito sostienen que es la principal causa de comparendos

Y es que la problemática por el mal parqueo es evidente en diferentes puntos de la ciudad lo que impacta directamente en la movilidad. Precisamente un ciudadano evidenció que es muy compleja la situación puesto que en medio de las obras que desarrolla la administración municipal en diferentes sectores se presenta el estacionamiento indebido lo que aumenta la congestión vehicular.

Destacó que una de las zonas con mayor problemática es la del norte de la ciudad en inmediaciones del centro comercial Portal del Quindío y el barrio Laureles donde la indisciplina en cuanto al parqueo es evidente por parte de motociclistas y conductores de carros lo que genera un panorama difícil en la movilidad.

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Al respecto consultamos al secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño reconoció la problemática por lo que sostuvo que diariamente establecen operativos con el fin de generar el flujo vehicular sin mayor inconveniente.

Advirtió que en el primer trimestre de este año 2026 de 8 mil comparendos impartidos el mal parqueo es la principal causa con más de 3 mil. Frente a lo anterior, dijo que es una problemática cultural que a pesar del control diario continúa presentándose en diferentes puntos de la ciudad. Envío un llamado especial a la conciencia y cultura ciudadana para evitar afectaciones de movilidad puesto que no pueden contar con un agente de tránsito por cada cuadra donde se presente esta problemática.

A propósito, desde Empresas Públicas de Armenia dieron a conocer que el mal parqueo se ha convertido en una de las principales dificultades para la adecuada prestación del servicio de aseo. Alertaron que esta situación está impidiendo el paso de los vehículos recolectores, generando retrasos en las rutas y afectando la frecuencia del servicio.

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No paran los hechos vandálicos contra los semáforos en Armenia lo que aumenta el riesgo de accidentalidad

Precisamente una de las dificultades en materia de movilidad es el no funcionamiento de los semáforos en diferentes sectores de la ciudad lo que impacta de manera negativa. El secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño reconoció la complejidad puesto que continúan los actos de vandalismo que afectan el correcto funcionamiento de la red semafórica.

Enfatizó que diariamente deben establecer una reparación por semáforos vandalizados, aunque destacó que en la mayoría de los casos son hurtos pequeños donde se habilita de manera muy rápida.

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Del mismo modo, sostuvo que han tenido casos donde han vandalizado toda una intersección como es el caso de la carrera19, carrera 18 con calle 44 donde actualmente se presenta la dificultad y están buscando reponer de manera ágil esta misma semana.

Asimismo, señaló que avanzan en la modernización de la red semafórica de la ciudad donde se da la ampliación en 11 intersecciones por lo que destacó que el tramo de la carrera 19 entre las calles 11 y 23 ya está totalmente modernizado.

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La agencia de inversión en el Quindío ha generado 205 millones de dólares y 9 mil oportunidades de empleo

Y es que la agencia de inversión fue creada en el año 2017 con el objetivo de promover la inversión nacional y extranjera para la región.

En efecto la directora de Invest in Armenia, Diana Caicedo manifestó que en lo corrido de los años han logrado 205,4 millones de dólares, 9.832 oportunidades de empleo, 50 proyectos que han tomado la decisión de fortalecerse en el departamento.

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Mencionó que son diferentes sectores los que han logrado captar para el departamento como es el Agroindustria donde son 2.300 oportunidades de empleo con el impacto a seis municipios del departamento, en cuanto a las industrias 4.0 destacó que son 5.860 oportunidades de empleo con empresas de cinco países del mundo, también resaltó al turismo con la captación de empresas de farmacéutica, gastronomía y hoteles.

La directora destacó que han participado en lo corrido de los años en 33 misiones internacionales en Europa, Su América, Centro América y Norte América para dar a conocer las bondades del Quindío.

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Plataforma “Ciudad Sobre Letras” sigue a la espera de trámite clave para su apertura por parte de la alcaldía de Calarcá

En las instalaciones de la empresa PROYECTA, se llevó a cabo una importante reunión con un grupo de concejales del municipio de Calarcá, el secretario de Planeación y personal de la administración municipal, para entregar información detallada, resolver dudas e inquietudes frente al estado de este importante proyecto.

En el espacio se reiteró que, una vez se realicen los trámites correspondientes por parte de la alcaldía de Calarcá, se podrá avanzar con la apertura oficial de este escenario, ampliamente esperado por la comunidad.

Desde la gobernación del Quindío, hizo un llamado a aunar esfuerzos institucionales y trabajar “Por y Para la Gente”, priorizando acciones que permitan poner en funcionamiento este espacio en beneficio de los habitantes.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), a través de su equipo de Fauna Silvestre, atendió una denuncia relacionada con el presunto avistamiento de una Boa constrictor en el conjunto residencial Alcázar de Fundadores, en la ciudad de Armenia.

La visita se realizó en horas de la tarde, luego de que circulara un video que, según la comunidad, evidenciaría la presencia del animal en el sector. Durante la inspección, profesionales de la entidad dialogaron con personal de mantenimiento y con la administradora del conjunto, quien indicó que el material audiovisual fue recibido a través de un integrante de la Junta de Acción Comunal, sin que se tenga claridad sobre el lugar ni la fecha en que fue grabado.

Posteriormente, se efectuó un recorrido por las áreas comunes del conjunto en compañía del personal encargado, así como de vigilantes y residentes, quienes señalaron no haber observado una Boa constrictor en el lugar.

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Sobre el procedimiento realizado, Juan Carlos Reyes, zootecnista contratista del programa de Fauna Silvestre de la CRQ, explicó que durante la verificación se consultó al personal del conjunto, quienes indicaron que, aunque en ocasiones se han visto serpientes en el sector, no han registrado la presencia de una boa constrictor. Asimismo, señaló que no existe claridad sobre el origen del video ni sobre el sitio exacto donde habría sido captado.

De acuerdo con la CRQ, durante la visita no fue posible evidenciar la presencia del animal ni confirmar el lugar donde presuntamente habría sido grabado el material audiovisual. De igual manera, ninguna de las personas consultadas dentro del conjunto manifestó haber observado el espécimen.

Finalmente, la autoridad ambiental reiteró a la ciudadanía que, en caso de avistamiento de fauna silvestre, se debe evitar cualquier tipo de manipulación y reportar de manera inmediata a la entidad o la Policía Ambiental para activar los protocolos correspondientes de atención.

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Desde la cámara de comercio de Armenia y del Quindío cuestionan la efectividad del centro comercial del café

Recordemos que el fin de semana se llevó a cabo el traslado de vendedores informales de la calle 26 en inmediaciones del puente de La Cejita al centro comercial del Café de la ciudad. Frente a este tema, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada enfatizó que el centro comercial no funciona como debería.

Resaltó que se necesita que funcione ese lugar por lo que debe generarse una buena administración que impulse la promoción y es clave mejorar el entorno para que las personas puedan apoyar a los vendedores. Considera que el centro comercial es una de las soluciones para el tema, pero falta la labor de fortalecimiento en una gran gerencia entendiendo que exalta la intervención que ya inició la administración municipal.

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En el debate de control político citado por el Concejo Municipal, la Alcaldía de Armenia expuso el estado actual de los recursos de valorización, informe en el que se destacó el pago de la obligación crediticia adquirida desde 2014, la cual se encuentra totalmente cancelada desde la vigencia 2024, garantizando así la sostenibilidad fiscal del municipio.

En su exposición en la corporación, el secretario de Hacienda encargado Juan Carlos Vásquez Sora, expuso asimismo que el recaudo de la contribución de valorización entre las vigencias 2015 y 2025, ascendió a $110.256 millones, evidenciando un comportamiento histórico de estos recursos y su destinación.

Detalló que, con relación al financiamiento de las obras, se explicó que, aunque el Concejo autorizó en 2014 un cupo de endeudamiento por $70.000 millones, el municipio hizo uso de $46.500 millones, mientras que, por concepto de intereses, se han pagado $16.258 millones, y a la fecha, la obligación crediticia está cancelada.

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Respecto a los recursos disponibles, con corte al 31 de diciembre de 2025, el Fondo de Valorización contaba con aproximadamente $16.178 millones, producto del recaudo y la gestión financiera adelantada.

Entre 2015 y 2025 se han comprometido recursos por más de $200.819 millones, de los cuales se han ejecutado $148.640 millones, destinados principalmente a inversión en obras y al servicio de la deuda.

Frente a la ejecución de las obras, se indicó que, de acuerdo con la actualización de costos al año 2025, el valor estimado del plan de obras asciende a $225.000 millones, lo que evidencia un déficit frente a los recursos disponibles, situación que dependerá de la actualización de estudios técnicos y jurídicos para su definición final.

Sobre la posibilidad de devolución de recursos a los contribuyentes, la Secretaría de Hacienda fue enfática en señalar que actualmente no existe una decisión judicial que permita esta medida. Por el contrario, se mantiene vigente la obligación de cumplir con el plan de obras, según lo establecido por las autoridades judiciales.

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Depresión, ansiedad y consumos de sustancias psicoactivas fueron las atenciones más recurrentes en el hospital mental de Filandia en el año 2025

En las últimas horas se llevó a cabo la rendición de cuentas del hospital mental de Filandia del año 2025 resaltando las diferentes intervenciones que generan en pro de los ciudadanos.

Precisamente el gerente del centro asistencial, Juan Carlos Patiño dio a conocer que en mujeres el primer motivo de consulta es la depresión y la ansiedad y en hombres es el consumo de sustancias psicoactivas incrementando un 16% las consultas desde el componente ambulatorio.

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Recordó que en el año anterior retomaron el servicio de hospital día que es una hospitalización parcial donde se invita al usuario a que asista tres veces a la semana para que tenga un protocolo asociado a la recuperación incluyendo las familias que son base importante en el proceso.

Añadió que a pesar de la crisis financiera en el sistema de salud la situación del hospital es alentadora porque en el 2024 recibieron cuentas por pagar de alrededor de 3 mil millones de pesos y en 2025 tuvieron un cierre con un superávit de 875 millones.

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Secretaría de Salud del Quindío destaca resultados de jornada sin casos de Chagas

Luisa Fernanda Arcila, titular de la cartera de salud en el departamento, destacó la jornada de toma de pruebas rápidas para la detección de la enfermedad de Chagas en mujeres gestantes, y que se cumplió en el Hospital La Misericordia del municipio de Calarcá.

Esta actividad, ejecutada a través de la Dirección Técnica de Prevención, Vigilancia y Control de Factores del Riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, se llevó a cabo en el marco de la estrategia “Mujeres en el corazón del cuidado: hacia generaciones libres de enfermedad de Chagas”, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Allí, lograron una participación significativa de mujeres gestantes, lo que permitió avanzar de manera efectiva en el proceso de tamizaje. Los resultados obtenidos tras la aplicación de las pruebas rápidas fueron positivos para la salud pública, ya que se determinó que ninguna de las participantes presenta la enfermedad de Chagas.

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A través del fortalecimiento de la estrategia de compras locales, la Asociación de Agricultores La Granja de Filandia (AGRIGRAFI) ahora lleva alimentos frescos y de calidad a las unidades de servicio en los municipios de Armenia, Circasia, Filandia y Salento. Lo anterior por medio de la contratación directa entre productores rurales y el Bienestar Familiar en Quindío, que hace posible avanzar en la garantía de la nutrición de la niñez sin intermediarios.

Con esta apuesta, 35 agricultores de 17 fincas en el departamento pertenecientes a AGRIGRAFI, producen naranja, piña, mango, banano, limón, yuca, plátano, cilantro, zanahoria, pollo, huevos, entre otros productos, libres de agroquímicos y agrotóxicos, que fortalecen la economía rural, dinamizan los mercados locales y aseguran una cadena de abastecimiento más eficiente, transparente y sostenible.

«Trabajamos con 1.200 cupos en dos tipos de contratos: modalidad Familiar, donde están las mujeres gestantes y lactantes, entregando refrigerios durante toda la semana; y en los Centros de Desarrollo Infantil, donde llevamos todos los productos para que les preparen la alimentación a los niños», expresó Carlos Suárez, representante legal de la asociación.

Con esta iniciativa, el Bienestar Familiar avanza en su misión de proteger integralmente a la niñez, impulsando el desarrollo rural.

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El congreso de la república otorgó la Orden de la Democracia a la Porcícola Emmanuel una empresa dedicada al crecimiento de la región y del departamento del Quindío.

El representante a la cámara de cambio radical por el Quindío Jhon Edgar Pérez fue el encargo de entregar la distinción y en redes sociales escribió “Esta exaltación, que reconoce su trabajo constante por la economía del Quindío y la generación de empleo, es también una forma de contribuir a visibilizar el gremio empresarial colombiano”

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La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, a través del Centro de Lenguas, Internacionalización y Cultura – CLIC, ha sido seleccionado como centro evaluador autorizado del examen internacional de portugués CELPE-Bras, certificación oficial de dominio del idioma portugués otorgada por el Instituto Brasil-Colombia – IBRACO.

Convertirse en centro aplicador autorizado del CELPE-Bras permite que la región cuente con un escenario oficial para la certificación internacional en lengua portuguesa, evitando que muchos aspirantes deban desplazarse a otras ciudades del país para acceder a este proceso.

La primera aplicación oficial del examen se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril, con la participación de estudiantes del CLIC, del Programa Profesional en Lenguas Extranjeras de la Universidad, así como de candidatos externos provenientes de diferentes municipios del Quindío y otras regiones de Colombia, reflejando la confianza que genera la institución y el impacto que este logro tiene más allá del ámbito local.

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En noticias políticas, el partido Liberal Colombiano levantó la sanción de suspensión de tres meses que había impuesto contra el diputado del Quindío Rodrigo Alberto Castrillón por presunta doble militancia, al no encontrar méritos para continuar la sanción y no probar la doble militancia, de esta forma el diputado puede regresar a la duma departamental a seguir cumpliendo con su labor.

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En deportes, hoy juega el Deportes Quindío, a las siete de la noche en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira enfrentara a internacional de Palmira por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Dimayor de la B

El milagroso es líder del cuadrangular A, con tres puntos luego de su victoria ante Envigado, como novedad hoy no habrá ingreso de hinchas visitantes al estadio de Palmira por decisión de las autoridades locales.

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De otro lado, la Liga Quindiana de Squash cerró con resultados concretos su participación en la segunda Válida Nacional, disputada entre el 24 y el 26 de abril en Medellín. El departamento sumó dos medallas de oro, en una presentación que confirma el momento competitivo de sus deportistas a nivel nacional.

Julián Carmona ganó la presea dorada en la categoría senior, primera tras dominar su cuadro hasta la final, mientras que Amelia Pinto se quedó con el primer lugar en la categoría sub-15 femenina: dos resultados que ponen al Quindío en la parte alta del podio en un torneo que reunió a los mejores exponentes del país.