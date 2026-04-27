Lunes 27 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El ciclista Diego Pescador del Quindío tercero en la clasificación general en la vuelta a Asturias en España. Foto: Cortesía Vuelta a Asturias/ Movistar Team

Armenia

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En el Quindío, las autoridades entregaron un balance positivo de la jornada de elecciones de juntas de acción comunal, de 400 juntas solo dos no realizaron el proceso de elección.

Gonzalo Betancur subsecretario de desarrollo social de la alcaldía de Armenia manifestó que en los barrios Bosques de Pinares y Santander no se pudo llevar a cabo por denuncias de presuntas inconsistencias en las listas de votantes.

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A nivel departamental la jornada monitoreada desde el puesto de mando unificado PMU instalado en el comando de la policía en Armenia reportaron normalidad en el proceso de elecciones de los organismos comunales.

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No hay derecho en Armenia, la alcaldía de esa ciudad instauró denuncia penal contra un hombre que agredió y lesionó gravemente con machete una perrita que se debate entre la vida y la muerte.

La denuncia fue interpuesta por el propio secretario de gobierno Carlos Arturo Ramírez que sobre el caso esto le conto a Caracol Radio “continuamos con la atención a nuestros peluditos. Es por eso que cada que recibimos una voz de auxilio por el maltrato a uno de estos animalitos se acude de inmediato.

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Y agregó “Así como en el sector de los puentes de la 26, recibimos el llamado porque una persona había herido con un machete a una perrita, le propinó una herida muy profunda, muy grande. Entonces, de inmediato se reaccionó llevando a ese peludito a zoonosis y colocándola en manos de nuestros veterinarios y auxiliares para que iniciaran toda la intervención que se requiere.

El funcionario subrayó “De igual manera, se le solicitó el apoyo a la policía quien minutos antes había detenido, identificado al presunto agresor, le hizo un comparendo por el porte de armas blancas porque no tenía clara la información respecto de la agresión del peludito y con esta información, el día de ayer en horas de la mañana, coloqué la denuncia penal configurada en el Código Penal o tipificada en el Código Penal por maltrato animal contra esta persona.

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A través de un comunicado indicaron además que “De manera formal, se presentó denuncia por el posible delito contemplado en el artículo 339ª del Código Penal colombiano, modificado por la Ley 1774 de 2016, el cual tipifica el maltrato animal como conducta punible, con penas que incluyen prisión de 12 a 36 meses, multas y sanciones adicionales.

Por el momento el informe clínico establece que se trata de una canina hembra, de aproximadamente 3 años, con una herida lacerante profunda en la región cervical, compatible con objeto cortopunzante, presenta, dolor agudo y signos de estrés, riesgo de infección y afectación sistémica. Fue sometida a procedimiento quirúrgico, estabilización, administración de medicamentos y permanece con pronóstico reservado.

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De otro lado, no paran los homicidios en Armenia, ayer domingo 26 de abril fue asesinado Jhon Alexander Cubillos Jiménez por lesiones provocadas con arma cortopunzante en el barrio Simón Bolivar de la capital quindiana. Mediante información suministrada por la ciudadanía, establecieron que este hecho se presentó al interior de una residencia por intolerancia en medio de una riña.

Es de resaltar que, a través de actividades investigativas según la Policía la víctima presentaba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

Este caso se suma a la muerte de Johan Sebastián Hernández Largo, de 35 años de edad que estuvo varios días hospitalizado luego de ser víctima de ataque sicarial con arma de fuego en el barrio Los Quindos en la Comuna Dos del Sur de Armenia el miércoles 22 de abril, por ese ataque recordemos que el día de los hechos había sido asesinado Daniel Antonio Celis Narváez, es decir que fueron dos las víctimas de ese hecho sicarial

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En Armenia, la policía del Quindío capturó a un hombre de 21 años de edad en la comuna 2 de la ciudad con más de 1400 dosis de alucinógenos,

El operativo se desarrolló en vía pública del asentamiento El Recuerdo, donde los uniformados realizaron un registro a persona, hallando en su poder un bolso que contenía 255 envoltorios y 357 bolsas plásticas con cocaína, además de 883 papeletas con bazuco presuntamente listas para su distribución en el sector.

El capturado, junto a la sustancia incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

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Desde el Quindío el representante a la cámara de Cambio Radical Jhon Edgar Pérez al rechazar los atentados terroristas manifestó que La paz total ha causado más muertes, más sangre y más guerra a Colombia y es hora de que el gobierno tome cartas en el asunto

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300 mil millones de pesos es la cartera de las EPS con la red pública del Quindío, gerentes de hospitales evidencian que las EPS intervenidas son las de mayor problemática

En la asamblea departamental se llevó a cabo un debate sobre el panorama de la cartera que en la actualidad ostentan las EPS que operan el departamento con distintas IPS, tanto públicas como privadas.

El presidente de la asociación de hospitales del departamento, Juan David Arango reconoció que el panorama es muy preocupante porque vienen enfrentando un ascenso en la cartera donde ya está en 300 mil millones de pesos que se adeuda a la red pública por las diferentes EPS. Fue claro que gran parte de ese porcentaje se encuentra en las carteras de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional por lo que enfatizó que el proceso de recuperación ha sido muy difícil lo que limita el pago correspondiente previo a la intervención.

Manifestó que las EPS con mayor dificultad son Nueva EPS, Asmet Salud y Sanitas por lo que se concentran los esfuerzos a pesar de lo difícil de la conciliación que permita un adecuado flujo de cartera.

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Al respecto la gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa afirmó que es un panorama muy oscuro lo que viene sucediendo con la salud debido a la inatención porque hay EPS operando, pero que no tienen la posibilidad de tener una red de servicios adecuada como el caso de Asmet Salud.

Evidenció que es muy complejo el tema que tiene que ver con Nueva EPS que en otras épocas era fortalecida y actualmente va en picada después de la intervención. Reconoció que debe revisarse las políticas de estado para mejorar la problemática porque es evidente que se violentan normas y lo más grave es que no existen dolientes.

Asimismo, resaltó que el tema de intervenciones no genera soluciones al cambiar de interventor cada tres meses lo que empeora el panorama y solo se buscan mecanismos para incumplir compromisos.

En cuanto a la deuda de la entidad, dijo que les deben medio año de funcionamiento donde recuperables son 4 mil millones de pesos de 17 mil que adeudan y esos 13 mil restantes están en EPS liquidadas y carteras envejecidas por lo que están embolatadas.

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El viernes 24 de abril, el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios llevó a cabo su rendición de cuentas 2025.

La jornada fue liderada por la gerente, Diana Carolina Castaño Londoño, destacó importantes resultados institucionales, entre ellos el 73,6% en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, indicador que posiciona al hospital en el primer lugar entre entidades descentralizadas; así como un 95% de avance en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad - PAMEC, reflejando mejoras significativas en la calidad de la atención.

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A estos logros se suman la obtención de la acreditación en salud, la renovación de equipos de laboratorio y la asignación de 64.000 millones de pesos para la construcción de la nueva unidad pediátrica, consolidando el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria.

En materia financiera, reportaron un crecimiento del 17,99% en el recaudo frente al año anterior y la recuperación del 50,68% de la cartera de vigencias anteriores, evidenciando una gestión eficiente y sostenible. Asimismo, se resaltó un bajo nivel de endeudamiento del 5,5%, el cumplimiento de las metas presupuestales y la proyección de un superávit que permitirá iniciar el 2026 con recursos disponibles.

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En una nueva mesa de trabajo donde participaron la Secretaría de Salud departamental, y la Alcaldía de Calarcá se constató por parte del Gobierno del Quindío, la etapa final de entrega del lote al Hospital La Misericordia, donde funcionará el Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) del corregimiento de Barcelona.

Según Carlos Alberto Gómez Chacón, delegado de la Gobernación del Quindío, una vez más se reafirmó el compromiso de la administración departamental para ajustar el estudio tipo a las necesidades de la población beneficiada y la definición de la capacidad instalada, además del acompañamiento a todos los diseños médico - arquitectónicos que se requieren para que el hospital avance en la consolidación del proyecto.

Como conclusión del encuentro, la Alcaldía de Calarcá se comprometió a definir la fecha en que se realizará el evento protocolario por medio del cual se hará la entrega oficial del predio al hospital.

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Después de 5 años de diálogo, se concertó traslado de vendedores de puentes de la 26, la Cejita hacia el centro comercial del Café y el sorteo de reubicación de comercio de vendedores de alimentos perecederos

En primera instancia la organización del comercio de perecederos en la calle 16, entre carreras 18 y 19, donde 17 vendedores participaron en un proceso de sorteo transparente para la asignación de espacios.

El nuevo espacio no solo mejora las condiciones de trabajo para los vendedores, sino que también brinda a la ciudadanía un entorno más seguro, ordenado y limpio para realizar sus compras, impactando positivamente la movilidad y la convivencia en este sector.

Este ejercicio hace parte de una estrategia integral que busca equilibrar el uso del espacio público con el derecho al trabajo, demostrando que el diálogo y la articulación institucional sí generan resultados concretos.

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El segundo caso la reubicación concertada de 48 vendedores de artículos de segunda mano, asentados en los puentes de la 26,

José Dalalier Agudelo, líder de los vendedores de los puentes de la 26, indicó que “este acuerdo se logró luego de cinco años de reuniones, conciliaciones e intervenciones de los garantes de este proceso y la buena voluntad de la administración municipal. Estamos haciendo entrega de un espacio ocupado y recibimos un local en el que esperamos que las personas nos ayuden con las ventas”.

A través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, con el acompañamiento de EPA, Policía Nacional y Personería Municipal, se adelantó la jornada de reordenamiento en el sector de los puentes de la 26, con el propósito de devolverle a la ciudadanía este espacio tradicional de Armenia, luego de concertar el traslado de 48 vendedores de artículos de segunda mano.

Este proceso, que inicialmente incluía a 22 personas, se consolidó por los acuerdos internos de la misma comunidad, evidenciando disposición al diálogo y construcción colectiva. Los vendedores fueron reubicados en el centro comercial del Café, donde continuarán desarrollando su actividad en condiciones más organizadas y seguras.

En total, 17 vendedores participaron en este ejercicio, que permite avanzar en la organización del espacio público, mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes y brindar mayores garantías tanto para ellos como para la ciudadanía.

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En el marco de la VIII Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico 2026, con Armenia y el Quindío como sede, se adelantó una agenda estratégica con ProColombia para fortalecer la promoción internacional del destino.

Durante el encuentro, que reunió a empresarios y compradores internacionales de mercados clave, se destacó la importancia de consolidar herramientas institucionales como el Comité de Conectividad Aérea, que permitan aumentar la llegada de turistas especializados y dinamizar la conectividad aérea de la región.

En ese sentido, en presencia del Vicepresidente de Turismo de ProColombia, Luis Alejandro Dávila, se socializó la creación del Comité de Conectividad Aérea, una instancia liderada por la Alcaldía de Armenia, la Gobernación del Quindío, el Comité Intergremial, la Cámara de Comercio, la Aeronáutica Civil, ProColombia y los gremios del sector turístico

Tiene como propósito fortalecer la promoción del Aeropuerto Internacional el Edén para atraer un mayor número de turistas y facilitar la llegada de nuevas aerolíneas y/o rutas que faciliten la internacionalización del destino.

Asimismo, se concretó el desarrollo de una agenda de trabajo con ProColombia en los próximos días, orientada a avanzar en procesos de negociación y acercamiento con aerolíneas, con el objetivo de consolidar nuevas conexiones aéreas que posicionen a Armenia y al Quindío como un destino competitivo en el escenario turístico global.

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Durante la semana técnicos de Empresas Públicas del Quindío, EPQ llevaron a cabo la atención de una emergencia que afectó el suministro de agua potable en el municipio de La Tebaida, originada por un daño de alta consideración en una tubería de 16 pulgadas.

Desde el momento en que se presentó la situación, equipos de fontaneros e ingenieros realizaron presencia en el sector, iniciando labores técnicas que se extendieron por más de 12 horas continuas. La intervención incluyó una excavación profunda y maniobras especializadas debido a la complejidad del daño.

Como parte de los trabajos, se ejecutó el reemplazo de 9 metros de tubería, una acción clave para garantizar la recuperación del sistema y la estabilidad del servicio.

Tras la culminación de las labores, el suministro de agua fue restablecido, permitiendo que actualmente el municipio cuente con el servicio de manera normal.

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La implementación del Plan Baliza, por parte de la Policía Nacional, y el compromiso de ejecutar acciones enfocadas en la recuperación del parque Valencia, fueron parte de las estrategias acordadas en la mesa de trabajo liderada por la Alcaldía de Armenia con los directivos del colegio San José, y que se efectuó como una respuesta oportuna para mejorar las condiciones de seguridad en este sector de la capital quindiana.

Según el balance, la Policía Nacional, institución que participó como articuladora del proceso, se comprometió a asignar unidades para asegurar el Plan Baliza, que consiste en el despliegue de patrullas y motocicletas con luces de emergencia —balizas— encendidas en puntos críticos o de alta afluencia, como el área en mención.

Con ello se busca mejorar la percepción de seguridad, disuadir el delito y aumentar la presencia y acompañamiento policial en este sitio de la Ciudad Milagro.

En la cita con los directivos y docentes del colegio San José, también se plantearon acciones direccionadas a la recuperación del parque Valencia y sus alrededores, mediante jornadas de limpieza, mejoramiento del entorno y procesos pedagógicos dirigidos a la comunidad, además promoverán tareas para atender la presencia de habitantes en condición de calle cerca del entorno educativo, y de esta forma neutralizar hechos como el hurto y otras conductas que afectan la convivencia.

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Un total de 665 nuevos adultos mayores en Armenia ya acceden al subsidio del programa Colombia Mayor, ampliando la cobertura de atención a esta población y fortaleciendo la protección social en el municipio.

Así lo informaron Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social al confirmar la ejecución del ciclo 3 del programa Colombia Mayor en la capital quindiana, el cual inició el pasado 17 de abril y que irá hasta el 4 de mayo.

Este nuevo grupo de beneficiarios, cuyo listado oficial se puede conocer en la oficina de Desarrollo Social, refleja el avance en la identificación y vinculación de adultos mayores en condición de vulnerabilidad, quienes ahora cuentan con un respaldo económico que contribuye a su bienestar y calidad de vida.

La entrega de los recursos está a cargo de SuperGiros y SuRed, que cuentan con puntos habilitados en varias zonas de Armenia, lo que garantiza que los adultos mayores pueden reclamar su incentivo cerca de sus hogares y evitar largas filas.

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En el Parque de la Vida en Armenia se llevó a cabo la premiación del concurso gastronómico “Quindío, Café y Sabor”: Sabores que nos conectan”, donde reconocieron el talento y la creatividad de los participantes en distintas categorías.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, y el director de Acodrés Quindío, Camilo Carmona, entregaron la premiación:

En Plato Fuerte Típico, el primer lugar fue para “Sopa la más quindiana” del restaurante Todo Chuletas. Segundo lugar “Sancocho trifásico” de La Feria del Plátano.

En Plato Fuerte Innovación, el primer puesto fue para Bumi Yerbatería con “Jardín de especias” y el segundo para Simón Simón Campestre con “Sudado de mariscos”.

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En Sabores Urbanos, el primer lugar lo obtuvo Tierra de Fuego con la hamburguesa pork belly, mientras que el segundo fue para Che Pibe con empanada de bondiola.

En Amasijos (harina de yuca), el primer puesto fue para Arepana Filandia y el segundo para Morshis Cook. En Postres, el primer lugar fue para Garden con “Raíces dulces”.

En Bebidas de Café, en la categoría tradicional, el primer puesto fue para Tierra Adentro Café Express y el segundo para Coqui Taíno. Bebidas de Autor, el primer lugar fue para Encuentros Café y el segundo para Tierra Adentro Café Express.

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Nuevamente café La Morelia de Armenia recibió medalla de oro a nivel mundial por la calidad y sabor

El café La Morelia está ubicado en vereda El Caimo de la ciudad y ha sido reconocido por sexto año consecutivo con la medalla de oro al premio Monde Selection de Bruselas, Bélgica que se caracteriza por una evaluación global de los productos de consumo.

El coordinador administrativo de la empresa, Santiago Borrero dio a conocer que lograron la sexta medalla de otro por Monde Selection a calidad de su café gourmet.

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Recordó que desde el año 2021 reciben el reconocimiento internacional y además resaltó que obtuvieron la distinción del Diamond Trophy 2026 que es un trofeo que se otorga a los productos que han demostrado una calidad constante ganándose 3 medallas de oro consecutivas.

Reconoció que su café se caracteriza por ser suave de lavado y de tener notas a panela, vainilla, caramelo y acidez jugosa a la naranja lo que genera todas las bondades para lograr estos importantes reconocimientos.

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Cien años después de su primera publicación, Suenan Timbres volvió a sonar con fuerza en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo). En el salón F de Corferias, dentro de la Franja de Lengua de Raíces, los profesores de la Universidad del Quindío, Juan Manuel Acevedo y Catherine Rendón, lideraron la presentación de la nueva edición ilustrada del poemario de Luis Vidales.

Según los expositores, se trata de un libro que “no pertenece solo a su momento de irrupción vanguardista, sino que conserva una energía incómoda y actual”. El evento reunió a gestores culturales, académicos y editores en torno a la reedición de un texto clave de la vanguardia colombiana

La publicación cuenta con el auspicio del programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y el Grupo de Investigación en Literaturas Marginales de la Uniquindío; la Gobernación del Quindío (Secretaría de Cultura departamental, la Red Departamental de Bibliotecas), además de una alianza editorial fundamental con Corónica Editorial.

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La Asamblea departamental del Quindío liderará hoy sesión descentralizada en Barragán en la Institución Educativa ‘Luis Granada Mejía’, de Pijao, a partir de las 8:00 a.m., y contará con la presencia de diferentes dependencias del Gobierno departamental para abordar temas clave como la construcción de la vía Tarapacá–El Edén, los proyectos de vivienda nueva y mejoramientos de vivienda, la inversión en el sector agrícola para los municipios de la cordillera y el esquema asociativo territorial con la Universidad del Valle.

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En deportes, destacada actuación del ciclista quindiano del municipio de Quimbaya, Diego Pescador con su equipo el Movistar Team en la vuelta a Asturias en España, donde su compañero de equipo e ídolo, el colombiano Nairo Quintana se corono campeón de la carrera ciclística.

El pedalista Diego Pescador terminó tercero en la general y ocupó el tercer lugar en el podio con su equipo el Movistar Team.

Nairo Quintana en diálogo con la televisión de Asturias agradeció el trabajo de su equipo en especial de su compatriota Diego Pescador y manifestó que también trabajaron en la última etapa para que finalmente logrará estar en el podio de la carrera.

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De otro lado, Seis medallas ganaron los atletas del Quindío en Bogotá, 2 oros, 1 plata y 3 bronces lograron los deportistas de la Liga de Atletismo del Quindío en el Campeonato Nacional de Clubes y Municipios de Mayores y sub20, que tuvo como sede Bogotá.

El atleta Adrián Alejandro Mendoza cumplió con todas las expectativas y se colgó la medalla de oro en los 800 metros planos. Por su parte, la deportista Valeria Sofía George desempeñó un gran trabajo al ganar dos preseas, una medalla de plata en la prueba de salto alto y una medalla de bronce en los 100 metros vallas.

El deportista Kevin Agudelo ganó la medalla de bronce en la prueba de los 800 metros planos, El atleta Camilo Redondo sumó una nueva medalla para el departamento, al ganar la presea de bronce en la prueba de los 200 metros planos.

Por último y para cerrar con broche de oro, el equipo conformado por los deportistas Camilo Redondo, Juan José Guarumo, Kevin Agudelo y Adrián Mendoza, se quedaron con el primer lugar del podio y la medalla de oro en el relevo de 4x400, demostrando el dominio del Quindío en todo momento de la prueba.

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El departamento del Quindío finalizó con éxito su participación en la Primera Válida Nacional de Bádminton que se llevó a cabo en la universidad del Quindío al ganar una medalla de oro, una de plata y una de bronce.

Lucía Barrios e Isabel Ospina, ganaron para el Quindío la medalla de oro en la categoría Dobles Femenino Sub-17, en la categoría Individual Femenino Sub-19, Mónica Gutiérrez alcanzó la medalla de plata y María Yulieth Pérez, obtuvo la medalla de bronce en la categoría Individual Femenino Mayores.

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Finalmente, el Deportes Quindío inicio con pie derecho los cuadrangulares semifinales del Torneo Dimayor de la B al derrotar 2 a 1 a Envigado en el estadio Centenario de Armenia, los goles del equipo milagroso fueron obra de Andrés Carabalí y Juan Pablo Ibargüen.

El próximo partido del conjunto cuyabro será este miércoles 29 de abril de visitante ante Internacional Palmira las 7:00 de la noche en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.