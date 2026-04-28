Martes 28 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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En el Quindío refuerzan las medidas de seguridad ante la ola de violencia que vive el país

Precisamente ante los atentados y acciones terroristas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca se refuerzan las medidas de seguridad en el departamento para evitar cualquier situación que pueda alterar el orden público debido a la ola de violencia en el país.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez inicialmente rechazó este tipo de hechos criminales que han dejado sin vida a personas inocentes. Aseguró que el Quindío se está blindando con todo el equipo del batallón de alta montaña en los sectores con mayor vulnerabilidad ante el riesgo de presencia de los grupos guerrilleros.

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Espera que de acuerdo con esas medidas de seguridad estas acciones violentas no se registren en el territorio quindiano ante la cercanía de departamentos con dificultades en esa materia como el Valle del Cauca.

Dijo que están en marcha los planes de prevención, control y reacción a través del incremento de patrullajes en zonas urbanas y rurales del departamento.

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas lograron la recuperación de siete cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en el cementerio del municipio de Calarcá en el Quindío

En el marco del Plan Regional de Búsqueda Humanitaria en el Quindío, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) culminó una intervención de nueve días en el cementerio Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de Calarcá, logrando la recuperación de siete cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

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Los cuerpos, inhumados entre 2007 y 2012, fueron exhumados en fosas individuales gracias a un riguroso trabajo previo de investigación humanitaria y extrajudicial que incluyó revisión de archivos históricos, artículos de prensa, entrevistas a actores clave del territorio y el acompañamiento de la diócesis del Quindío. Este esfuerzo permitió orientar con precisión las labores de prospección y recuperación.

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Mayra Alejandra Balvyn, líder satelital de la UBPD en el Quindío, afirmó: “Durante toda esta semana se llevó a cabo la acción de prospección y recuperación de 7 cuerpos en el cementerio Nuestra Señora del Carmen, donde ya se había adelantado una investigación humanitaria y extrajudicial que daba cuenta de su existencia. Estos cuerpos serán llevados a Medicina Legal para realizar el cotejo genético y poder hacer la entrega digna a sus familias”.

La intervención fue posible gracias a la medida cautelar ordenada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2021 y prorrogada en 2023, que cobija 11 cementerios del Quindío: Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia. A nivel del Eje Cafetero, la medida protege 36 cementerios, incluido el de Marsella (Risaralda), identificado por la JEP como uno de los de mayor volumen de cuerpos no identificados.

Esta orden judicial prohíbe la manipulación, traslado o cremación de cuerpos no identificados (CNI) o identificados no reclamados (CINR) sin autorización judicial, y faculta a la UBPD y a Medicina Legal para realizar planes de intervención con el objetivo de evitar la pérdida de información forense y facilitar la identificación digna de las víctimas.

“Las medidas cautelares nos permiten acceder más fácilmente a los lugares. Si se levantan las medidas, no quiere decir que no vamos a seguir trabajando; ahí vamos a seguir porque todavía hay muchos cuerpos no identificados o identificados no reclamados”, agregó Balvyn.

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Uno de los principales retos que enfrenta la UBPD en el Quindío es la pérdida de información documental, agravada por el terremoto de 1999. La líder satelital explicó que, pese a las dificultades, la unidad mantiene una línea de investigación permanente:

“Nosotros, independientemente de las acciones o lo que pudo llegar a hacer la persona durante su vida, nos interesa poder entregarles dignamente a sus familiares y dar cierre a un ciclo de dolor. La información que recibimos es confidencial y no la compartimos con la Fiscalía; nuestro único fin es la entrega digna”, puntualizó Balvyn.

Según el universo de personas desaparecidas a causa del conflicto armado, con corte a 2016, en el Quindío se reportan 668 personas dadas por desaparecidas. De ellas, 406 corresponden a Armenia y 96 a Calarcá, lo que evidencia la magnitud de la tragedia y la urgencia de continuar con los planes de búsqueda en la región.

La UBPD anunció que continuará con las investigaciones en otros cementerios del departamento, como el de Salento, donde aún no se han realizado intervenciones, y se espera poder actuar próximamente en Armenia.

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A partir del 1 de mayo funcionaría nuevamente la morgue de Calarcá tras la culminación de las obras de adecuación

A raíz de las dificultades en materia de acumulación de cadáveres y el mal manejo de residuos líquidos de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá se iniciaron las obras de mejora en el año 2025 y este jueves 30 de abril serán entregadas para continuar con su funcionamiento correspondiente.

En el Concejo de Armenia se llevó a cabo un debate sobre la situación, la personera municipal Juliana Victoria Ríos recordó que en el mes de septiembre del año anterior la secretaría de Salud departamental suspendió de manera preventiva el funcionamiento de la morgue ubicada en el hospital La Misericordia al no cumplir con los requerimientos técnicos necesarios.

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Asimismo, mencionó que la Procuraduría Regional del Quindío aperturó una actuación preventiva a la cual se vincularon como Personería convocando al departamento y a los municipios para buscar soluciones por lo que se celebró un convenio en el cual aportaron recursos logrando ejecutar las adecuaciones locativas.

Enfatizó que las obras deben entregarse el próximo jueves 30 de abril por lo que aspiran el 1 de mayo esté nuevamente en funcionamiento la morgue de Calarcá, aunque aclaró que las instalaciones siguen siendo insuficientes para prestar los servicios a todo el departamento.

Resaltó que por parte del municipio de Armenia ha tenido toda la voluntad de ceder a título gratuito al instituto de medicina legal un lote para lograr construir esa morgue departamental.

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Allí mismo hizo presencia el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez dijo que es un tema de salubridad pública y por lo cual han estado prestos para trabajar de manera articulada.

Sostuvo que de la mano con la alcaldía de Armenia han establecido el plan de contingencia desde el 20 al 30 de abril mientras se terminan las obras de adecuación y tras la negativa de Pereira de recepcionar los cuerpos.

Afirmó que a partir del 1 de mayo desde la gobernación departamental habilitarán el servicio en la morgue de Calarcá donde mejoraron las condiciones en su capacidad.

También resaltó que es necesaria una morgue y por eso ya se pudo identificar un lote que es contiguo a la sede de Comfenalco en inmediaciones del parque El Bosque, pero fue claro que urge que pase a las fases siguientes para que en el menor tiempo sea una realidad mediante la consecución de los recursos.

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La Autoridad ambiental en el Quindío investiga presunto tráfico ilegal de fauna silvestre con guacamayas al parecer para utilizarlas como atractivo turístico en algunas fincas de la región

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) adelanta una investigación por un presunto caso de tráfico ilegal de fauna silvestre en el departamento, luego de la circulación en redes sociales de fotografías de un ave que inicialmente fue identificada por la comunidad como la guacamaya conocida popularmente como “Lupita”.

No obstante, la autoridad ambiental aclaró que el ave que aparece en las imágenes no corresponde a “Lupita”, ejemplar que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CRQ, bajo cuidado y seguimiento especializado.

Las imágenes que circularon en redes sociales dieron pie para que la autoridad ambiental iniciara una investigación sobre la posible presencia de aves exóticas sin rango de distribución en el departamento del Quindío, situación que podría estar relacionada con una red de tráfico ilegal de fauna silvestre que estaría ingresando estos animales para utilizarlos como atractivo turístico en algunas fincas de la región.

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Frente a esta situación, el director general (E) de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, señaló: “estas fotografías nos han permitido iniciar una importante investigación para determinar si la presencia de estos animales en la jurisdicción del departamento del Quindío obedece a una red de tráfico de fauna silvestre que estaría trayendo estos ejemplares con fines turísticos.

Estas prácticas implican procesos de impronta que alteran los hábitos naturales de las especies y generan afectaciones a los ecosistemas”.

Asimismo, la CRQ hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación relacionada con el tráfico ilegal de fauna silvestre, recordando que estas prácticas generan graves afectaciones a los ecosistemas y a la biodiversidad del territorio.

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En el marco de una visita institucional, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sesionó en la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en una jornada orientada al fortalecimiento de la articulación entre las altas cortes y la judicatura regional.

Durante la sesión, los magistrados abordaron asuntos de relevancia en materia penal, promoviendo el análisis y la consolidación de criterios jurisprudenciales, en beneficio de la administración de justicia.

Como parte de la agenda, se desarrolló un conversatorio con la comunidad judicial en el palacio de justicia de Calarcá, espacio que permitió el intercambio de experiencias y la reflexión sobre los principales retos que enfrenta la jurisdicción penal en el contexto actual.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, avanza en el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Circasia, específicamente en la vereda La Concha – Membrillal, donde se adelantan trabajos con el apoyo de Maquinaria Amarilla para optimizar la movilidad rural.

La administración departamental hace presencia en el territorio con un kit de maquinaria amarilla, conformado por motoniveladora, retroexcavadora, vibro compactador y volqueta, ejecutando labores de limpieza, desabasure de la vía, conformación de cunetas y mejoramiento con material granular, este último dispuesto con el apoyo de la comunidad.

El tramo intervenido corresponde a una longitud aproximada de 16 kilómetros, de los cuales a la fecha se han ejecutado 5,6 kilómetros, avanzando de manera progresiva hasta cumplir con la totalidad de las obras programadas, en una apuesta por fortalecer la conectividad rural y mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector.

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La Personería de Armenia realizó acompañamiento al traslado de vendedores ambulantes al centro comercial del Café

Este fin de semana se llevó a cabo la reubicación de los vendedores que se encontraban desde hace muchos años en inmediaciones de los puentes de la 26 de la zona céntrica de la ciudad.

La personera municipal Juliana Victoria Ríos dio a conocer que brindaron el acompañamiento al proceso con el fin de brindar garantías y que todo fuera de manera concertada para evitar confrontación.

La funcionaria recordó que desde el mes de mayo del año 2025 empezaron un diálogo entre los vendedores y la administración para evitar un desalojo forzado por lo que este fin de semana se logró finalmente una salida voluntaria y organizada de la zona.

Reconoció que después de varias ofertas por parte del municipio los vendedores aceptaron trasladarse al centro comercial del café donde estarán en calidad de arrendatarios y la alcaldía otorgó una donación por los primeros meses de arrendamiento. Es de resaltar que 48 vendedores hicieron parte del proceso de reubicación.

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Un incendio en las últimas horas dejo como saldo cuatro personas damnificadas en el barrio Manuela Beltrán bajo al sur de Armenia, por fortuna no hubo personas lesionadas, la oportuna atención de los bomberos evitaron que las llamas se extendieran a más viviendas del sector

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La empresa de energía del Quindío advierte por conexiones ilegales al servicio y robo de cableado

El gerente de la empresa de energía del departamento, EDEQ, Fabio Salazar dio a conocer en primer lugar que ha aumentado el robo de cableado por eso es fundamental denunciar oportunamente para evitar una mayor afectación.

En ese mismo sentido también destacó que uno de los temas que preocupa está relacionado con las ilegales porque entre todos los usuarios se paga lo que esa persona está consumiendo del servicio de energía. Resaltó que establecen medidas como es ir por toda la ciudad para verificar medidor por medidor con el objetivo de conocer con exactitud la legalidad en el proceso.

Enfatizó que no toda la persona que tiene una conexión ilegal es porque tenga la intención de generar el hurto por eso se establece una ruta propia hasta con un acuerdo de pago, aunque fue claro que es un delito penal donde tienen que enfrentar las instancias jurídicas.

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Asimismo, informó que en lo corrido del año llevan 350 medidores que no están conectados a la red de manera adecuada por eso lo clave del proceso de verificación.

Recordó que en la primera etapa no es con el fin de castigar a los usuarios puesto que se cree en la buena fe y existe un canal interno, pero si hay reincidencia el tema es mucho más complejo porque abarca hasta una etapa jurídica.

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Traumas e infecciones respiratorias entre las atenciones más recurrentes en urgencias del hospital del sur de Armenia

Y es que el servicio de urgencias registra una alta demanda de servicios, precisamente el gerente de Red Salud José Antonio Correa indicó que la principal atención es el trauma por accidentes de tránsito, por violencia seguido por las infecciones respiratorias debido a la variabilidad climática.

Del mismo modo, manifestó que otra de las atenciones está relacionada con las enfermedades cardiovasculares a raíz de los estilos de vida inadecuados y la imposibilidad de lograr una adecuada nutrición. Reconoció que se han incrementado los servicios hospitalarios y por ende los gastos lo que refleja que se han visto más ocupados por las mismas condiciones de salud de la comunidad.

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La Alcaldía de Armenia continúa consolidando el proceso de recuperación del espacio público con resultados concretos. Los vendedores que por más de siete años ocuparon el sector de los puentes de la 26, ya iniciaron sus actividades comerciales en su nuevo punto: el “Mini centro comercial La Cejita, vendedores de los puentes de la 26”, ubicado en el primer piso del Centro Comercial del Café, sobre la carrera 19.

Este traslado no solo representa la liberación de un espacio público estratégico para la ciudad, sino también el inicio de un proceso de formalización para decenas de comerciantes que hoy le apuestan a trabajar en condiciones más organizadas y dignas.

El nuevo punto de venta estará abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:30 p.m., y fines de semana y festivos de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La Administración Municipal continúa trabajando en la recuperación del espacio público. Hoy, más allá de la intervención institucional, el compromiso ciudadano, la solidaridad y el apoyo a estos procesos son fundamentales para construir una Armenia más ordenada, incluyente y con oportunidades para todos.

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Empresas Públicas de Armenia, EPA acompañó una jornada de recuperación del espacio público en la zona de los puentes de la calle 26, en la que se logró la recolección de aproximadamente 165 metros cúbicos de residuos, resultado que impacta de manera directa la limpieza, organización y seguridad de este sector.

La entidad participó en la jornada liderada por la Alcaldía de Armenia con labores de desmonte y apoyo operativo, contribuyendo a la adecuación del espacio para el bienestar de la comunidad y al mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno.

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Un grupo de profesionales del programa de Protección y Bienestar Animal -PYBA-, liderado por la Secretaría de Agricultura a través de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, realizó visita técnica a Alcalá, Valle del Cauca, con el propósito de conocer el funcionamiento de una unidad móvil veterinaria en la localidad.

Allí observaron la operación integral de este servicio, que incluye jornadas de esterilización de caninos y felinos, consultas médicas generales, vacunación y desparasitación, valoración preventiva y acciones de sensibilización dirigidas a la tenencia responsable de animales de compañía.

Para la gobernación del Quindío esta experiencia representa un paso estratégico en el fortalecimiento de las políticas públicas de bienestar animal, ya que el departamento avanza en el proceso de adquisición de un equipo con características similares.

La implementación de una unidad móvil permitirá ampliar la cobertura institucional, descongestionar los servicios existentes y garantizar intervenciones oportunas en los diferentes municipios del territorio, contribuyendo no solo a mejorar la calidad de vida de esto seres sintientes.

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La Fundación Pequeño Corazón, en alianza con la Fundación Cardioinfantil, invita a la comunidad a participar en la Jornada Cardiológica gratuita Manizales 2026, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de mayo en Manizales.

Esta iniciativa busca brindar valoración médica especializada a niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años que requieran atención en cardiología pediátrica, ecocardiograma o cirugía cardiovascular, y que aún no hayan recibido atención por parte del sistema de salud.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el miércoles 29 de abril, por lo que se hace un llamado a la comunidad para compartir esta información e identificar a los menores que puedan beneficiarse de esta jornada, contribuyendo así a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este beneficio aplica para pacientes afiliados al régimen subsidiado del Sisbén en niveles 1 y 2.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 316 878 2927 o al correo programasocial@pequenocorazon.org.co.

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Empresas Públicas de Armenia, EPA adelanta un proyecto de enriquecimiento forestal en predios ubicados en la cuenca alta del Río Quindío.

Las intervenciones buscan restaurar ecosistemas claves mediante el establecimiento de especies forestales que fortalecen la conectividad ecológica.

Asimismo, el aumento de la cobertura vegetal contribuye a reducir la erosión del suelo, favorecer la infiltración del agua hacia los acuíferos y mejorar la calidad del recurso hídrico al disminuir la carga de sedimentos y contaminantes.

De igual forma, estas acciones promueven la conservación de la biodiversidad, la creación de corredores biológicos y el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático, garantizando la sostenibilidad ambiental a largo plazo en estas áreas de importancia estratégica.

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Con el propósito de promover el liderazgo juvenil y la participación ciudadana, la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, dio apertura al Diplomado en Derechos Humanos, Control Fiscal y Ambiente 2026, una iniciativa académica que se desarrolla en articulación con la Personería Municipal y la Contraloría Municipal de Armenia.

Este espacio formativo reúne a estudiantes de diferentes instituciones educativas de la capital quindiana que hacen parte de los gobiernos escolares, quienes inician un proceso orientado al fortalecimiento de sus habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y compromiso con sus comunidades.

El diplomado, que se ha consolidado durante 14 años como una estrategia de formación integral, es liderado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la institución.

Su decano, el Dr. Federico Duque del Río, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, al señalar que contribuyen significativamente al fortalecimiento de la democracia y a la formación de ciudadanos conscientes del rol que desempeñan en sus entornos sociales.

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La Universidad del Quindío, liderada por Luis Fernando Polanía Obando, en articulación con la Secretaría de Educación Departamental y el Gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, JICA, inició este primer semestre de 2026 un proyecto orientado a fortalecer la cultura de la gestión del riesgo de desastres en instituciones educativas públicas del departamento, teniendo en cuenta que el país asiático es uno de los más avanzados del mundo en esta materia.

La iniciativa, liderada por el profesor Carlos Arturo García Ocampo, director de la Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres de la UQ, busca transformar el enfoque tradicional reactivo frente a emergencias hacia una cultura preventiva basada en el conocimiento y la apropiación del riesgo por parte de las comunidades escolares.

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El proyecto cuenta con la participación de un cooperante japonés que ya se encuentra en el Quindío, bombero de profesión, quien aportará su vasta experiencia en educación para la prevención de desastres.

El departamento del Quindío cuenta con 54 instituciones educativas oficiales, de las cuales se proyecta intervenir alrededor de 18 durante el desarrollo del programa, que durará aproximadamente dos años, con visitas a seis instituciones por semestre, donde la selección se realizará en conjunto con la Secretaría de Educación.

Las actividades incluirán la actualización y revisión de los planes integrales de gestión del riesgo escolar, identificación de amenazas, análisis de vulnerabilidad de las comunidades educativas y evaluación de la resistencia de las infraestructuras. Además, se desarrollarán ejercicios prácticos con estudiantes, como el mapeo de rutas de evacuación y la identificación de escenarios de riesgo.

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Más de 1.100 animales han recibido atención veterinaria gratuita en la Clínica de la Humboldt. El convenio continúa

Gracias al convenio entre la Gobernación del Quindío y la Universidad Humboldt, la atención veterinaria gratuita para perros y gatos en condición de vulnerabilidad no solo se potenció el durante 2025, sino que continúa en 2026 con nuevas jornadas, mayor cobertura y servicios que siguen impactando a los distintos municipios del departamento, fortaleciendo el cuidado animal y el acceso a la salud veterinaria.

Durante el segundo semestre de 2025, el programa logró la atención de 535 animales, entre caninos y felinos, además, la realización de 371 esterilizaciones en 16 jornadas desarrolladas con animales provenientes de diferentes municipios.

Estas cifras evidencian un impacto significativo en el control poblacional y en la atención oportuna de mascotas que requieren servicios básicos y especializados.En lo que corresponde al año 2026, el convenio inició el 16 de febrero con una nueva inversión que fortalece la continuidad del proyecto.

Es así como entre febrero y abril, se han atendido más 158 pacientes y se han realizado 93 esterilizaciones, manteniendo la tendencia de priorizar la intervención en hembras como estrategia efectiva para reducir la sobrepoblación animal en el departamento.

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Hasta el 8 de mayo, Comfenalco Quindío tendrá habilitado el proceso de postulaciones al Subsidio de Vivienda en las modalidades de mejoramiento y construcción en sitio propio, dirigido exclusivamente a los afiliados que realizaron previamente su proceso de inscripción durante el mes de marzo.

En esta fase del proceso se adelantará la recepción y verificación de la documentación correspondiente, con el fin de evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el acceso a este beneficio.

Para esta convocatoria, los afiliados podrán aspirar a subsidios de $31.516.290 para mejoramiento de vivienda en zona urbana y $38.519.910 en zona rural. En la modalidad de construcción en sitio propio, el monto corresponde a $31.516.290 en zona urbana y hasta $122.563.350 en zona rural.

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José Fernando Montes Salazar, director Administrativo de Comfenalco Quindío, señaló que “Las personas deberán presentar la documentación requerida dentro de las fechas establecidas, en el punto de atención del área de Vivienda, ubicado en el edificio administrativo de Comfenalco Quindío, en la calle 16 # 15 – 22 de Armenia.

Para más información, los interesados pueden consultar el sitio web oficial comfenalcoquindio.com/subsidio-de-vivienda, llamar a la línea (606) 7314001 o acercarse directamente a las oficinas.

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En deportes, A través de la red social de Facebook, el ciclista Diego Pescador de Quimbaya, Quindío se refirió a su actuación en la vuelta a Asturias en España con su equipo el Movistar Team, el pedalista y sus dos mensajes, a Nairo Quintana y por el fallecimiento del joven ciclista Cristian Muñoz.

“Compartir victoria con Nairo Quintana. Diego Pescador: Días emocionantes y extraños en la @vueltaciclistaasturias compartiendo podio con el ídolo que veía de niño en televisión, es un gusto compartir con él que ha sido ejemplo para muchos chicos como yo y esperemos seguir esa senda”

“Por otro lado mis condolencias al @equiponucolombia y la familia de Cristian (QEPD) mucha fuerza en estos momentos difíciles, desde allí arriba estará al pendiente de cada uno de ustedes muy seguro” puntualizó Diego Pescador

Diego Pescador ocupo el tercer lugar en la clasificación general de la Vuelta a Asturias que ganó el colombiano Nairo Quintana.