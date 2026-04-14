MinTrabajo dice que salario vital sigue firme: “decisión de Consejo de Estado no afecta el decreto”

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el salario vital sigue firme. “En Colombia, las conquistas y derechos de las y los trabajadores no tienen reversa”, mencionó.

Además, expresó que “la decisión del Consejo de Estado no afecta el decreto transitorio” que se expidió el 19 de febrero de 2026 junto al presidente Gustavo Petro.

“El alto tribunal ratificó que el juez sí tiene competencia para ordenar medidas cautelares, incluyendo la expedición de actos administrativos provisionales para garantizar los derechos del pueblo trabajador mientras decide de fondo”, puntualizó el ministro.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino afirmó que el incremento del salario mínimo sigue vigente y asegurando que las conquistas laborales no tendrán retroceso.

“En Colombia, las conquistas y derechos de las y los trabajadores no tienen reversa. La decisión del Consejo de Estado conocida hoy no afecta el decreto transitorio que expedimos junto al presidente petro gustavo el pasado 19 de febrero de 2026. El alto tribunal ratificó que el juez sí tiene competencia para ordenar medidas cautelares, incluyendo la expedición de actos administrativos provisionales para garantizar los derechos del pueblo trabajador mientras decide de fondo”, comentó el ministro.

Recordó que el Consejo de Estado había suspendido el decreto original del salario mínimo 2026 (Decreto 1469 de 2025), que materializaba el tránsito hacia el salario vital, conforme al mandato de la Constitución de 1991.

Agregó que esa misma decisión ordenó al Gobierno expedir un decreto transitorio, lo cual se cumplió con el Decreto 159 de 2026. Queda claro que, pese a que algunos demandantes alegaron extralimitación, el tribunal ha sido enfático: no hubo exceso y se actuó dentro de sus competencias.

¿Qué significa esto? Que el aumento transitorio del salario mínimo sigue vigente mientras se toma una decisión definitiva. El Consejo de Estado negó la reposición, rechazó las aclaraciones y dejó en firme sus órdenes.

“Que se escuche fuerte y claro: el salario vital llegó para quedarse. Junto al presidente @petrogustavo llevaremos esta lucha hasta el final. En este Gobierno se cumple la ley, se respeta la Constitución y se protegen los derechos de las y los trabajadores”, comentó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino