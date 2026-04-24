Petro hace llamado a participar en las marchas del 1 de mayo e insistió en la Constituyente

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro convocó a las movilizaciones del próximo 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, para defender varias de las causas de su Gobierno, como la constituyente y las reformas sociales.

Además, aseguró que se recogerán las firmas “para entregar al Congreso el 20 de Julio, convocando una Asamblea Nacional Constituyente”.

“Este 1 de Mayo nos vemos en las calles. Los invito a movilizarse en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Además, indicó que la Asamblea garantizaría “el salario vital y móvil” y la “reducción de la jornada de trabajo de acuerdo al aumento de la productividad”.

El mandatario afirmó que las marchas también son en contra de la subida en las tasas de interés, y que la Constituyente reformaría “las instituciones económicas para garantizar la verdadera independencia del Banco de la República, que coordine la política anti inflacionaria en coherencia con el crecimiento económico y el empleo en el país”.

Según el jefe de estado, la salud debe orientarse hacia la prevención y la financiación pública de servicios esenciales. Por su parte en materia educativa, busca establecer el derecho a la educación preescolar y superior, asignando la prioridad presupuestal a la niñez, siendo estas algunas de sus principales propuestas en el ámbito social, al señalar que ha existido una especie de bloqueo legislativo a sus iniciativas.

Esta será la última movilización que encabezará como presidente, ya que el próximo 31 de mayo se celebrarán elecciones para elegir a su sucesor, con una posible segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

Reformas propuestas

Cambios en los sistemas de salud.

Modificaciones en pensiones y justicia.

Ajustes en servicios públicos y régimen político.

Asegurar mayor independencia del Banco de la República.

Alinear la política antiinflacionaria con el crecimiento económico y empleo.

Garantizar un salario mínimo vital y móvil.

Reducir la jornada laboral según productividad.

Asegurar estabilidad laboral por mandato constitucional.

Fortalecer el derecho a la educación preescolar y superior.

Reconocer el derecho de los campesinos a la tierra.