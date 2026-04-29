Gobierno defiende inversión en salud y señala crisis estructural en EPS

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró en el Consejo de Ministros que el actual Gobierno ha realizado la mayor inversión en salud en la historia del país, incluyendo mediciones en precios constantes.

Según las cifras presentadas, el presupuesto del sector pasó de $41,40 billones en 2019 a $73,51 billones proyectados en 2026, lo que representa un crecimiento real de 50,8%.

Durante su intervención, el ministro además señaló que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha aumentado por encima de la inflación.

Indicó que, en el régimen contributivo, el incremento sería de 17,25% por encima de la inflación en este Gobierno, frente a 9,84% en la administración de Iván Duque, y aseguró que los recursos han sido girados de manera anticipada.

Asimismo, menconó que, pese al aumento de recursos, el varias EPS presentan problemas en sus indicadores financieros, advirtió Jaramillo.

De acuerdo con las gráficas expuestas, algunas no cumplen con el capital mínimo entre 2020 y 2025 y registran valores negativos en 2025, lo que, según explicó, evidencia dificultades en su sostenibilidad.

Jaramillo agregó que esta situación no es reciente y recalcó que desde 2013 ya se advertía sobre EPS intervenidas sin patrimonio, capital ni reservas, en referencia a alertas hechas en su momento por el entonces ministro Alejandro Gaviria.

En ese sentido, agregó el ministro que tras los rsultados favorables del sistema, el aumento de recursos también busca fortalecer el régimen subsidiado, dirigido a la población más vulnerable, y cerrar brechas históricas en la financiación del sistema.