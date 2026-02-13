Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que es fundamental que el Gobierno impulse el salario

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que es fundamental que el Gobierno continúe impulsando un salario que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas

Tunja

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en $1.750.905.

La decisión constituye una medida cautelar que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto administrativo, asunto que deberá resolverse en la sentencia de fondo. Mientras tanto, el proceso queda temporalmente detenido hasta que el alto tribunal adopte una determinación final.

Frente a esta situación, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que es fundamental que el Gobierno continúe impulsando un salario que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas. “No se puede desconocer que millones de trabajadores sostienen la economía nacional y requieren ingresos suficientes para garantizar bienestar, alimentación, salud y educación para sus hogares”, señaló.

El funcionario también se refirió a la decisión judicial que restringe el avance del proceso, asegurando que el Ejecutivo espera que se permita dar la discusión completa en los escenarios correspondientes. “Lo que está en juego es la calidad de vida de la gente trabajadora, y confiamos en que se abra el espacio para continuar con el análisis del salario mínimo, como lo espera el país”, puntualizó.