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27 abr 2026 Actualizado 13:20

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Barranquilla

“Es una medida desesperada”: Verano por sobretasa que implementaría Air-e a usuarios

Gremios económicos de Barranquilla rechazan la medida.

Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Foto: Gobernación del Atlántico.

Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Foto: Gobernación del Atlántico.

Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Foto: Gobernación del Atlántico.

Brandon

Barranquilla

Como una “medida desesperada” calificó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, la sobretasa que pretende implementar el Gobierno nacional para “salvar” financieramente a la empresa Air-e.

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Verano indicó que espera que esos montos, que sobrecargarán a los usuarios con estratos más altos, no reemplacen las inversiones que debe hacer el Estado a la compañía de energía.

Asimismo, cuestionó la administración que ha adelantado el Gobierno en Air-e, señalando que “pensaron que era falta de gestión loca, cuando se dieron cuenta que eran fallas estructurales”.

Reacciones

Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que esta propuesta que insiste el Gobierno nacional afectaría a las medianas y pequeñas empresas como tiendas, restaurantes y otros negocios.

Sostuvo que un incremento que puede parecer moderado por unidad se traduce en una carga considerable al cierre de cada mes, especialmente para aquellos establecimientos con alto consumo energético.

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