Cae red de “Los Costeños” en Atlántico: instrumentalizaban a menores para extorsionar

La Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la aprehensión de un adolescente y la captura en flagrancia de dos presuntos delincuentes por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego en el municipio de Malambo.

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Según las autoridades, este resultado deja al descubierto una preocupante práctica criminal: la instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos.

Entre los capturados se encuentra un adolescente, lo que evidencia cómo los cabecillas de estas organizaciones estarían utilizando a jóvenes para ejecutar acciones ilegales y reducir riesgos judiciales dentro de sus estructuras.

Las investigaciones señalan que los implicados intimidaban a comerciantes en el corregimiento de Caracolí mediante disparos contra las fachadas de los establecimientos, generando zozobra y presión para el pago de extorsiones.

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla, dijo que “este resultado representa un avance significativo en la lucha frontal contra la extorsión y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los comerciantes”.

Estas actividades eran, al parecer, dinamizadas por alias “27”, identificado como jefe de zona en Malambo, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.

Además, las autoridades documentaron una modalidad particularmente violenta: los delincuentes grababan los momentos en que incendiaban locales comerciales para difundir los videos en redes sociales.