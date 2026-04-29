Fallas en app Bancolombia HOY: usuarios reportan problemas antes de la anunciada suspensión

Logo de Bancolombia e imagen de referencia. Fotos: X @Bancolombia / Getty Images

Este miércoles, 29 de abril, usuarios de Bancolombia reportaron a través de redes sociales problemas para ingresar a la aplicación móvil de la entidad bancaria.

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Aunque no hay una respuesta oficial, en X la cuenta de Bancolombia asegura tener novedades con el servicio, especialmente ante la queja de las personas que señalan no poder ingresar a su cuenta en la app.

“Es posible que en este momento no puedas ingresar a la App Mi Bancolombia, estamos trabajando para estar disponibles lo más pronto posible; puedes usar la Sucursal Virtual Personas”, dice una de las respuestas a las preguntas de los usuarios.

Con este fallo, los usuarios de la app Bancolombia no pueden realizar transacciones, usar llaves o ver sus saldos.

No obstante, los servicios de cajero y la Sucursal Virtual no presentan novedades.

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Bancolombia anunció suspensión del servicio de App Mi Bancolombia para el fin de semana

La entidad bancaria anunció que para este viernes 1 y sábado 2 de mayo habrá una suspensión en el servicio de la App Mi Bancolombia.

Inicio de la suspensión: 1 de mayo a las 11:30 de la noche.

1 de mayo a las 11:30 de la noche. Fin de la suspensión: 2 de mayo a las 9:30 de la mañana.

¿Qué servicios se verán afectados durante la suspensión?

Bancolombia también explicó que el único servicio que se verá afectado en esas fechas será el pago de facturas desde la app, la Sucursal Personas, la app Negocios, la Sucursal Virtual Negocios y la Sucursal Virtual Empresas.

Así las cosas, Bancolombia propone a sus usuarios y clientes realizar los pagos desde PSE.

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