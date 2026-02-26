Bancolombia restablece canales virtuales y anuncia compensaciones a clientes

El banco, a través de un comunicado, señaló que tanto la App Mi Bancolombia como las sucursales virtuales para personas y empresas volvieron a operar con normalidad. También están habilitados los servicios para negocios y filiales en el exterior.

Sin embargo, la entidad precisó que “el detalle de las transacciones que hiciste en nuestras oficinas tomará un tiempo en ajustarse”. Es decir, algunos movimientos podrían no verse de inmediato o aparecer con retraso mientras se actualizan los sistemas.

Para las personas afectadas por los inconvenientes de la entidad, Bancolombia aseguró que realizará devoluciones y compensaciones de manera automática. Estos recursos se reflejarán como un abono en la cuenta durante los próximos días, sin necesidad de que el cliente haga trámites adicionales.

Además, la entidad indicó que revisará caso por caso cualquier inquietud relacionada con movimientos o transacciones, y que su equipo de atención está disponible para acompañar a los usuarios que reporten inconsistencias.

