“Esto es técnica, no es una decisión política”: Carlos Carrillo a la Corte por decreto de emergencia

Montería

Desde la ciudad de Montería, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, hizo duros cuestionamientos contra la Corte Constitucional por la postura de la misma frente al decreto de emergencia económica. La fuerte declaración la entregó este miércoles, 29 de abril, al término de un foro en la Universidad de Córdoba.

“Esto es técnica, esto no es una decisión política o caprichosa. Aquí sucedió algo y es que en dos días cayó toda el agua de un mes y una hidroeléctrica, una presa que estaba ahí y que no tenía la capacidad de controlar, de amortiguar esa creciente, pues no pudo amortiguarla; y pasaron por el río, de un momento a otro, 2.600 metros cúbicos por segundo y se inundaron 150.000 hectáreas”, resaltó el funcionario sobre la emergencia en Córdoba por las inundaciones el pasado mes de febrero.

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“La Corte no fue capaz de votar, sino que básicamente todos los magistrados se declararon impedidos, a mí me preocupa realmente, debo decirlo (…) ¿Por qué no votan? Si el presidente de la Corte Constitucional es cordobés y sabe perfectamente cuál es el sufrimiento de la gente de Córdoba por esta situación. ¿Por qué no votan los magistrados? Pues a mí lo único que se me ocurre es que quieren tomar una decisión política, pero quieren evadir la responsabilidad política de tomar esa decisión”, agregó.

Asimismo, insistió en que “creo que Córdoba es el departamento más politizado del país, la bancada de senadores de Córdoba es la más abundante del país; aquí todo es político y en ese sentido van mis declaraciones. Realmente quiero hacerle un llamado a la Corte, a que evalúe esto con rigor técnico. Nosotros, desde la UNGRD, tenemos toda la disposición de entregarle ese acervo técnico a la Corte”.

Según el funcionario, a través del decreto buscarían dar celeridad a la atención que requieren las más de 90.000 familias que resultaron damnificadas por las recientes inundaciones en Córdoba.

“No podemos solos”: alcalde de Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, se sumó al llamado del director de la UNGRD, al asegurar que “no podemos solos. Siempre hemos sido claros: necesitamos concurrencia de las inversiones desde el Gobierno Nacional y estas inversiones se tienen que realizar ya, no podemos esperar hasta el próximo Gobierno que venga. Yo creo que, ante lo que pasó el primero de febrero de este año, la gente no está esperando solo un mercado, la gente está esperando soluciones”.