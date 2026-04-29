Sembrando Futuro entra al grupo de proyectos mejor calificados con restauración de especies nativas

Antioquia

Sembrando Futuro 2.0, proyecto liderado por la Fundación del Grupo Argos, empieza a ganar espacio en el mercado de los créditos de carbono.

Su reciente calificación lo ubica dentro del grupo de proyectos mejor evaluados, en un momento en el que la credibilidad es uno de los principales retos del sector.

La iniciativa se desarrolla en territorios denominados como degradados, donde la restauración no se limita a sembrar árboles, también a recuperar ecosistemas con especies nativas enmarcado en una lógica de largo plazo.

En ese proceso, uno de los factores clave es la forma en que se mide el carbono capturado, con metodologías y monitoreo que buscan reducir la incertidumbre dentro del ecosistema y la biodiversidad en general.

Otro punto relevante es su viabilidad; ya que, sin los ingresos asociados al carbono, este tipo de restauración difícilmente se llevaría a cabo a la escala en la que está siendo aplicada, lo que le da mayor peso dentro del mercado.

Detrás de eso hay una apuesta por parte de la Fundación del Grupo Argos, donde se busca restaurar más de 2.000 hectáreas con millones de árboles de decenas de especies nativas, en varias regiones del país, mientras avanza en un proceso de certificación internacional.

El proyecto también se apoya en un modelo que vincula a propietarios rurales mediante acuerdos de largo plazo, participación en ingresos y generación de empleo local.

Esto ha facilitado la implementación y plantea una restauración que puede sostenerse en el tiempo desde el territorio y sus ecosistemas.

En medio de un contexto donde abundan los compromisos e iniciativas ambientales, este tipo de proyectos y su reciente alta calificación destaca al lograr conectar biodiversidad, carbono y desarrollo rural con resultados que pueden verificarse y mantenerse con herramientas sostenibles a largo plazo.