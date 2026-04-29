Medellín recibió al festival de emprendimiento juvenil más grande del país, Biz Fest, en la Macarena

Medellín, Antioquia

En su sexta edición, Biz Fest, el festival de emprendimiento juvenil más grande del país, regresó este 29 de abril a la capital antioqueña en el centro de eventos La Macarena, reuniendo a más de 12.000 jóvenes y estudiantes de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Con una extensa programación, el evento contó con la participación de líderes nacionales, influenciadores, empresarios, deportistas y artistas de trayectoria, además de talleres especializados, ferias de empleo y experiencias interactivas orientadas a impulsar proyectos personales y profesionales en el marco del emprendimiento juvenil.

Esta propuesta de innovación y talento joven busca acercar a las nuevas generaciones a oportunidades reales de formación, financiación y crecimiento, fomentando una cultura emprendedora que impacte positivamente el desarrollo económico y social de la ciudad.

“Estamos hablando de inspiración, traemos speakers, artistas, deportistas, influenciadores y empresarios para motivar a los jóvenes, pero después conectarlos con oportunidades”, afirmó Karen Carvajalino, una de las creadoras del evento y emprendedora.

Además, señaló que durante el evento se entregaron becas en inteligencia artificial, capital semilla, y otros incentivos como una motocicleta y un televisor.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia reafirmó su compromiso con el emprendimiento juvenil. Carlos Mario López, jefe de la Comunidad de Pequeños Negocios y Emprendimiento, explicó que la entidad busca acompañar a los jóvenes desde las primeras etapas de sus ideas de negocio.

“El emprendimiento es una cualidad que ha caracterizado a los antioqueños. Los jóvenes son los nuevos talentos, los empresarios del mañana. Queremos estar aquí para que desde este público que apenas se está inspirando, el emprendimiento sea una alternativa para construir vida y sociedad”, señaló López.

En el marco del evento, la Cámara de Comercio entregó el premio de capital semilla de cinco millones de pesos al emprendimiento ganador de una convocatoria juvenil, además de ofrecer acceso a programas y servicios para fortalecer los proyectos seleccionados.