En el Día Nacional del Árbol, Medellín logra por cuarta vez el título de Ciudad Árbol del Mundo

Medellín

En el marco del Día Nacional del Árbol, Medellín ha sido ratificada internacionalmente por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y la Fundación Arbor Day como Ciudad Árbol del Mundo. Este prestigioso reconocimiento, entregado a la ciudad por cuarta ocasión, valida la excelencia del Distrito en la planificación del arbolado urbano, la inversión técnica en mantenimiento y el compromiso sostenido con la educación ambiental.

Desde 2024, se han plantado más de 195.000 árboles en cerros tutelares y ecosistemas estratégicos de la capital antioqueña, fortaleciendo la captura de carbono, mejorando la calidad del aire en la ciudad. A este esfuerzo se suma la recuperación de más de un millón de metros cuadrados de espacio público verde entre 2025 y 2026, consolidando corredores ecológicos vitales frente al cambio climático.

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Con 17 reservas protegidas y un equipo de 42 guardabosques, Medellín se ha convertido en un refugio seguro para más de 80 especies de fauna y flora. Un hito que destaca es el registro de reproducción exitosa del águila crestada, especie amenazada que habita en los bosques protegidos, un indicador clave del éxito de las estrategias de conservación en el territorio.

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz Saldarriaga, señaló que este reconocimiento internacional es fruto de una estrategia enfocada en la renaturalización de la ciudad. Este logro que otorga a la ciudad el título de “Distrito Verde”, actúa como un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para proteger el patrimonio arbóreo, fundamental para el equilibrio ambiental y el bienestar colectivo.