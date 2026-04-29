🔴EN VIVO Tolima vs Coquimbo Unido: duelo clave por la Copa Libertadores

Deportes Tolima afronta un compromiso determinante ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, con la obligación de sumar de a tres si quiere seguir con aspiraciones de clasificar a los octavos de final. El equipo colombiano es tercero del Grupo B con apenas un punto, mientras que su rival directo lo supera por tres unidades, lo que convierte este partido en una verdadera final anticipada.

El conjunto de Ibagué no llega en su mejor momento, tras caer recientemente en el torneo local y sufrir una dura derrota internacional frente a Nacional de Montevideo. Esa irregularidad ha complicado su panorama, obligándolo a hacerse fuerte como local para no quedar relegado en la tabla. La presión será alta, pero también la oportunidad de reengancharse en la competencia.

Por su parte, Coquimbo Unido llega con mayor confianza tras sus últimos resultados positivos, incluyendo una victoria clave como visitante ante Universitario de Deportes. Además, su buen presente en el torneo local respalda su momento. Ubicado en la parte alta del grupo, el equipo chileno buscará dar otro golpe fuera de casa y acercarse aún más a la clasificación, lo que promete un duelo intenso y decisivo en territorio colombiano.

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