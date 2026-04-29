El Instituto Nacional de Cancerología no atenderá a nuevos pacientes de nueva EPS con cáncer

A partir del 1 de mayo de 2026, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) suspenderá la atención a nuevos pacientes y la prestación de ciertos servicios para los afiliados de la Nueva EPS debido a la falta de un acuerdo de pago y la acumulación de deudas por parte de la entidad promotora de salud.

“Durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente ni hemos recibido sus autorizaciones”, indica la entidad en un comunicado.

La institución señaló que esta decisión fue postergada en múltiples ocasiones debido a su compromiso con los pacientes, pero destacó la necesidad de garantizar su sostenibilidad y funcionamiento a largo plazo.

“Estamos trabajando con la Nueva EPS para solucionar esta situación. Lo fundamental entre un asegurador y una institución prestadora de servicios es contar con un contrato y las autorizaciones respectivas. Tomamos esta decisión esperando tener un diálogo inmediato que nos permita restablecer la atención a pacientes nuevos y seguir cumpliendo con nuestra misión”, destaca el Instituto Nacional de Cancerología.

Según entidad, seguirán atendiendo urgencias oncológicas las 24 horas y garantizarán la atención médica para todos los niños, niñas, adolescentes con cáncer.