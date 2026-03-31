Lluvias causan inundaciones en varios sectores de Villamaría, Caldas

Manizales

En este caso, la coordinación municipal de gestión del riesgo de Villamaría notificó una creciente súbita en la quebrada Frailes y la ocurrencia de inundaciones en dos sectores de la vereda Gallinazo, debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

Los puntos afectados se ubican cerca de la institución educativa de la vereda y en el sector de Tierra Viva, donde se han presentado eventos similares recientemente.

La atención de la emergencia estuvo a cargo de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villamaría, en articulación con la comunidad y la Junta de Acción Comunal, logrando la evacuación preventiva de varias familias hacia la caseta comunal mientras disminuía el nivel del afluente.

De acuerdo con los reportes del municipio, se realizó la evaluación de daños, evidenciando que dos viviendas presentan afectaciones leves. Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas ni de animales de compañía en el sector.

Desde el Gobierno de Caldas se hace un llamado a la comunidad para que esté atenta a los canales oficiales y reporte cualquier situación a través de la línea 123, especialmente ante las condiciones de lluvia en el territorio.