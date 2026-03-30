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30 mar 2026 Actualizado 14:15

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Manizales

Lluvias causan afectaciones en las vías del norte del departamento de Caldas

Las autoridades reportaron varios deslizamientos en las conexiones del norte de Caldas

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Manizales

La Gobernación de Caldas informa que, tras el deslizamiento registrado en horas de la mañana, ya se encuentra habilitado el paso a un carril en la vía Aránzazu – Neira, sector La Honda – Catatumbo.

Gracias a la rápida reacción de los combos de maquinaria del departamento, en articulación con el municipio, se logró restablecer la movilidad en el menor tiempo posible. Las labores continúan en la zona para la limpieza total y estabilización del terreno.

Se recomienda, transitar con precaución, respetar los controles de Pare y Siga, disminuir la velocidad, no detenerse en el sector y atender las indicaciones del personal sobre la vía.

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

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