Colombia ahora cuenta con la Alerta Rosa, mecanismo para búsqueda inmediata de menores y mujeres

Bogotá

La Alerta Rosa ya está al servicio de la ciudadanía en todo el territorio nacional. 17 entidades se unieron para consolidar este mecanismo de búsqueda inmediata para sujetos de especial protección constitucional, el cual articula acciones coordinadas entre las instituciones públicas, las organizaciones y la sociedad en general. Su finalidad es lograr la localización, ubicación y protección de menores de edad y mujeres reportadas como desaparecidas, y es activado a través de una alerta masiva multicanal de difusión inmediata.

Así funcionará al Alerta Rosa

Es importante aclarar la Alerta Rosa no llega para reemplazar el Mecanismo de Búsqueda Urgente, sino que lo complementa.

Mientras que el Mecanismo de Búsqueda Urgente aporta las herramientas judiciales necesarias para la búsqueda, la Alerta Rosa suma la movilización social y comunitaria, la difusión tecnológica masiva y un enfoque diferencial que reconoce los riesgos específicos que enfrentan estas poblaciones, con particular atención a la prevención de las violencias basadas en género.

Las cifras que sustentan la urgencia de aplicar este mecanismo

Durante 2025, en Colombia 5.397 personas fueron reportadas como desaparecidas ante el Medicina Legal. De ellas, 3.169 eran menores de edad y 2.041 eran mujeres.

La Fiscalía registró 1.364 noticias criminales por desaparición forzada en el mismo periodo, de las cuales 401 corresponden a mujeres víctimas y 410 a menores de edad. Las cifras confirman la afectación desproporcionada: 1 de cada 3 víctimas de desaparición forzada es mujer, y por cada 10 mujeres adultas desaparecidas se registran 6 niñas y adolescentes.

La actuación de la Defensoría del Pueblo

De conformidad con el Decreto 1428 de 2024, la Defensoría actúa como primer respondiente en el marco de la Alerta Rosa. En ese rol le corresponde:

• Recibir información sobre la desaparición de una niña, niño, adolescente, joven o mujer.

• Brindar a las familias y seres queridos la información sobre la Alerta Rosa y la ruta de búsqueda.

• Realizar el reporte de la desaparición a través de los canales establecidos por la Fiscalía y la Policía Nacional: el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC).

Protocolo de actuación de la Alerta Rosa – Fiscalía General de la Nación

La desaparición se reporta de inmediato. No es necesario esperar 24 ni 72 horas, y el reporte puede y debe hacerse, aunque falten datos. Los canales oficiales son:

• Riesgo inminente: Línea 123.

• Líneas telefónicas: 122, 155, 141 y 01 8000 91 97 84 (Fiscalía), 01 8000 91 80 80 (ICBF).

• Presencial: Fiscalía, Policía Nacional, ICBF, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, Personerías Municipales, IPS y Casas de Justicia.

• Virtual: Denuncia Fácil (FGN).