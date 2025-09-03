Extorsionistas capturados en flagrancia con dinero y armas en Soacha

Cundinamarca

El GAULA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, bajo la estrategia integral contra la extorsión , lograron capturar en flagrancia a dos hombres por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios y municiones en Soacha, en la comuna 4 de Cazuca.

“Gracias a las denuncias instauradas por parte de la comunidad, se realiza esta importante captura de estos sujetos que con temor y zozobra, realizando actos de extorsión, tenían amedrantados a los comerciantes de la zona ”, aseguró el Coronel Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha.

Los delincuentes exigían $300 mil pesos a sus víctimas, monto que fue incautado al momento de su captura. Además, se les incautó un arma de fuego tipo revolver y una modificada con las que intimidaban a las personas.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde se les dictó cárcel por los delitos de extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Perro detectó estupefacientes en la vía Sibaté-Soacha

Durante actividades preventivas de control y registro a vehículos en la vía Sibaté-Soacha, carabineros capturaron en flagrancia a un hombre por el delito de estupefacientes.

“Con un canino adscrito a la Policía Nacional, se realiza el registro a la bodega del vehículo, donde tras una señal de alerta del canino se procede a la verificación y se encuentra un paquete con mil gramos de marihuana pertenecientes a esta persona”, indicó el coronel Juan Andrés Gómez.