Siete extorsionistas de la banda criminal ‘Los Satanás’ serán enviados a la cárcel

En las últimas horas, las autoridades lograron capturar a siete integrantes de la banda criminal ‘Los Satanás’ que operaba en las localidades de Kennedy y Bosa, en el sur de Bogotá.

El Gaula Militar, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad identificaron el modus operandi de esta banda gracias a las denuncias de la ciudadanía, entrevistas a víctimas y tras análisis de material audiovisual.

“Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara. Los ciudadanos no podemos estar atemorizados por verdaderos cobardes”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Lea también: Alcaldía de Bogotá rechaza “instrumentalización” de humedales por parte de candidatos políticos

Modus Operandi

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal intimidaba de manera sistemática a los comerciantes, mediante ataques sicariales, disparos contra establecimientos y amenazas directas.

También son acusados de delitos como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Los delincuentes grababan videos al interior y exterior de los negocios, se los mandaban a las víctimas a través de plataformas de mensajería, atribuyéndose los hechos violentos y exigiendo millonarias sumas de dinero, bajo amenazas contra la vida e integridad de comerciantes y sus familias.

Otras noticias: Más de 20 celulares incautados en Bogotá, con reportes de hurto y adulteración de sistemas

Historial criminal

A esta organización se le atribuyen al menos cuatro eventos criminales que dejaron dos muertos y cinco lesionados.

El pasado 23 de diciembre de 2025, extorsionaron a una recicladora en Bosa, donde exigían 60 millones de pesos. En este hecho fue asesinado el yerno de la propietaria.

El 8 de de enero de 2026 dispararon contra la fachada de un lavadero en la localidad de Puente Aranda, con exigencias de 20 millones de pesos.

El 12 de enero de 2026 realizaron un ataque armado contra un Fruver en Bosa, con exigencias de 15 millones de pesos, que dejó una persona asesinada y dos lesionadas.

El 3 de enero de 2026 perpetraron un atentado contra un establecimiento de comidas rápidas en Bosa, con exigencias de 70 millones de pesos, que dejó dos personas heridas por arma de fuego.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los capturados se encuentra alias Bill, encargado de coordinar los ataques, el armamento y el transporte; ‘Yefry’, quien laboraba en la recicladora afectada y suministraba información detallada sobre las víctimas; así como ‘Masacre’ y ‘Diablo’, responsables de los homicidios, las lesiones y la intimidación mediante el uso de artefactos explosivos.

Además, se pudo establecer que ‘Ricardo’, ‘Dervis’ y ‘Carlos’ eran los encargados de grabar los videos de los establecimientos, los cuales posteriormente eran enviados a los demás integrantes de esta estructura criminal.

“Necesitamos que los jueces de la República les impongan la máxima sanción penal a estos criminales que acabaron con una familia, con una comunidad, y pretendían burlarse de toda la sociedad y de sus instituciones. Eso no puede seguir pasando”, puntualizó el secretario Restrepo.