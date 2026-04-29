Barrio La Manga se conecta con la lectura, los libros y la participación comunitaria

En el marco de la conmemoración del Día del Idioma, la Biblioteca Pública Comunitaria La Manga, en Barranquilla, se convirtió en un espacio de encuentro alrededor de la lectura, la memoria y la transformación social. Durante la jornada, 216 familias se acercaron a conocer su programación y a redescubrir este lugar como un punto de acceso al conocimiento.

La actividad también estuvo marcada por la campaña “Ven y adopta un libro”, que durante tres días consecutivos permitió la entrega de 850 ejemplares. La iniciativa buscó fortalecer la formación de lectores críticos y abrir nuevas puertas para la imaginación y el aprendizaje en la comunidad.

Más información Bautizan en Barranquilla nueva embarcación de crucero que recorre el río Magdalena

A la jornada se sumaron 129 estudiantes de cuatro colegios cercanos, además de 10 jóvenes scouts que participaron en convenio con la biblioteca, en una apuesta por el trabajo colectivo y el fortalecimiento del tejido social.

La biblioteca en la comunidad

Desde la biblioteca destacaron que estos espacios no sólo resguardan libros, sino también historias, identidades y saberes colectivos. En ese sentido, subrayaron que las bibliotecas públicas cumplen un papel clave en contextos donde el acceso a la cultura y a la educación no siempre está garantizado.

Más información Advierten protestas por falta de medicamentos a usuarios de Nueva EPS en el sur del Atlántico

La participación de niños, jóvenes y familias durante esta conmemoración reafirmó el valor de la biblioteca como un organismo vivo que acompaña a la comunidad, complementa los procesos escolares y promueve el acceso a la lectura como herramienta de cambio.

Para los organizadores, celebrar el Día del Idioma en una biblioteca va más allá de rendir homenaje a la palabra: significa reconocer su poder para unir, enseñar y transformar realidades.