Soldado cargó al hombro cilindro que había sido instalado en la vía Panamericana.

Una impactante imagen muestra el momento en que un soldado del Ejército carga al hombro un cilindro bomba hallado sobre la vía Panamericana, en el corregimiento de El Remolino, municipio de Taminango, Nariño, para retirarlo de la carretera y permitir su posterior destrucción controlada.

El hecho ocurrió durante una operación adelantada por uniformados del Batallón de Infantería Liviana N.º 9 de la Brigada 23, con apoyo del Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD), luego de ubicar tres artefactos explosivos abandonados en este corredor estratégico que comunica a Nariño con Cauca.

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La fotografía refleja el riesgo asumido por las tropas en medio de la escalada violenta en el suroccidente del país.

Según información oficial, los explosivos habrían sido instalados por integrantes de estructuras armadas ilegales con la intención de sembrar terror, bloquear la movilidad y afectar a la población civil.

Tras la reacción militar, los tres artefactos fueron neutralizados de manera controlada y se restableció el tránsito sobre la Panamericana, una de las vías más importantes del país.

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La escena del uniformado cargando el cilindro se convierte en una de las imágenes más contundentes de las últimas horas sobre la amenaza terrorista que persiste en esta zona de Colombia.

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