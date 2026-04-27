Ejército desmantela mina ilegal perteneciente al Clan del Golfo con afectación de $3.000 millones

El Ejército Nacional en medio de una operación en la Vereda El Llano, municipio de Victoria capturó a seis personas en flagrancia por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero.

Las seis personas quedaron a disposición de las autoridades competentes, además de realizar la destrucción controlada de dos retroexcavadoras, dos motobombas, una estructura clasificadora y una mina intervenida.

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La acción fue liderada por el Batallón de Infantería n.°22 Batalla de Ayacucho, con apoyo de inteligencia del Batallón de Seguridad Civil N.° 5, la Brigada contra la Minería Ilegal, el Grupo Marte de la Quinta División y en coordinación interinstitucional con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Caldas y el Grupo de Inteligencia Aérea n.°12 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Según las autoridades este resultado representa una afectación económica aproximada de $667 millones en maquinaria y elementos inhabilitados. Asimismo, se neutralizó una producción ilegal estimada en 200 gramos diarios de oro, equivalentes a cerca de 6000 gramos mensuales, lo que le generaba al grupo ilegal ingresos cercanos a los $3000 millones para esta estructura en el mercado ilícito de las finanzas del Clan del Golfo.

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Asimismo, se evidenció una grave afectación al ecosistema, con deforestación intensiva, alteración del paisaje y daños en los recursos hídricos, el suelo y la calidad del aire. Expertos estiman que la recuperación de esta zona podría superar los 30 años.