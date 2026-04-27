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27 abr 2026 Actualizado 17:49

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“El impacto quedó adelante de nosotros”: duro relato de sobreviviente a atentado en vía Panamericana

Hernán Díaz, quien se encontraba en el sitio donde ocurrió el atentado terrorista en Cauca el pasado 25 de abril, conversó con 6AM W sobre este episodio.

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En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Hernán Díaz compartió su testimonio tras haber sobrevivido al atentado con un cilindro cargado con explosivos que fue detonado el pasado 25 de abril por presuntos disidentes de las Farc en la vía Panamericana, Cauca.

El ataque fue perpetrado en un punto llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde, según el Ejército, un cilindro lleno de explosivos fue lanzado por un grupo de las disidencias de las Farc, cayó sobre un bus y destruyó otros 15 vehículos que circulaban por la carretera, además de un tramo de la vía.

Díaz contó que, en el momento del atentado, él y un compañero suyo se encontraban aproximadamente a 60 metros del lugar de la explosión. “El vehículo quedó afectado por cosas materiales que cayeron de la vía, eso fue lo que lo dañó”, precisó.

“Uno piensa de muchas cosas (…) el impacto fue adelante. A nosotros nos sobrepasaron otros dos carros que se metieron enfrente de nosotros, o si no, el impacto habría sido peor (para nosotros). De pronto habríamos fallecido, no se sabe”, contó.

Además, confirmó que este tipo de hechos de orden público los dejan nerviosos, pues la situación “está muy peligrosa por acá”.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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