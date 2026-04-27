Disidencias bloquearon vía Panamericana para atraer tropas y activar explosivos: así fue el plan

Así quedaron los vehículos afectados por explosivos en la vía Panamericana del Cauca. Crédito: Suministrada.

Nuevos detalles conocidos por Caracol Radio indican que detrás de los recientes hechos violentos en Cauca habría existido una maniobra de las disidencias Farc para intentar entrampiar a tropas del Ejército mediante un bloqueo vial y la distribución de volantes en la zona.

Según la información preliminar, los integrantes del grupo armado ilegal detuvieron el tránsito sobre el corredor vial con el objetivo de generar la reacción de las unidades militares cercanas y obligarlas a desplazarse hasta el punto.

Mientras eso ocurría, también fueron repartidos volantes propagandísticos atribuidos a esa organización armada, en medio de la alteración del orden público y la zozobra entre conductores y habitantes del sector.

La hipótesis que manejan las autoridades es que la intención principal era atraer a las tropas hacia el lugar para ejecutar una emboscada con cargas explosivas previamente instaladas o con ataques armados desde posiciones preparadas.

Sin embargo, las unidades militares no descendieron ni actuaron de manera apresurada, manteniendo protocolos de seguridad y evaluación del terreno antes de intervenir, lo que habría frustrado la maniobra criminal.

Posteriormente se registraron combates entre la Fuerza Pública y los insurgentes en esa zona del Cauca, mientras continuaban las operaciones para asegurar el corredor vial y restablecer la movilidad.

Los volantes ahora son analizados por organismos de inteligencia para establecer su procedencia, autenticidad y posible relación con otras acciones recientes atribuidas a estructuras de las disidencias Farc en el suroccidente colombiano.

Fuentes consultadas señalaron que este tipo de acciones combinadas —bloqueos, propaganda y explosivos— buscan generar terror, afectar la movilidad y atacar a las tropas cuando acuden a habilitar las vías.