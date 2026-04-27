MinDefensa confirma 21 muertos y 56 heridos tras atentado en la vía Panamericana

Atentado en la vía Panamericana, en Cauca, el 25 de abril de 2026. Foto: Getty Images. / Vizzor Image

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó en entrevista con Caracol Radio que el atentado terrorista perpetrado en la vía Panamericana dejó un saldo de 21 personas muertas y 56 heridas, una de las acciones más graves registradas recientemente en el suroccidente del país.

“En este caso de los atentados terroristas, muy seguramente el atentado que ocurrió sobre la Panamericana, donde lamentablemente la cifra asciende de los muertos a unos veintiuno y a unos cincuenta y seis heridos por la carga explosiva tan grande que era”, afirmó el funcionario durante la entrevista.

Sánchez aseguró que la magnitud de la explosión demuestra la capacidad de daño que mantienen las estructuras criminales que delinquen en esa región, especialmente sobre corredores estratégicos como la vía Panamericana, blanco recurrente de ataques, bloqueos y acciones armadas.

El ministro también lanzó una reflexión sobre la posibilidad de que alguien hubiera visto movimientos sospechosos antes del atentado y no alertara a las autoridades. “Muy seguramente alguien observó que estaban colocando eso. No podría decir en este momento si era cómplice o no lo era, pero una persona que muy seguramente observó, se dio cuenta, y una información puede salvar vidas”, señaló.

En ese contexto, insistió en que el terrorismo representa un desafío complejo para la Fuerza Pública porque “es una amenaza prácticamente invisible, se camufla muy bien dentro de la población civil”, lo que dificulta detectar a tiempo este tipo de ataques.

El jefe de la cartera de Defensa explicó que, pese al reciente recrudecimiento violento, antes de este fin de semana las cifras mostraban reducción de atentados frente al año anterior.

Según dijo, en Valle del Cauca iban “menos 56 %” y en Cauca “menos 22 %”, aunque reconoció que los hechos recientes alteraron drásticamente esa tendencia.

Sobre la respuesta del Gobierno, Sánchez reiteró que el suroccidente del país es hoy la principal prioridad operacional. “Es la zona más militarizada que tenemos en el país”, afirmó al explicar que allí se concentran tropas, policías, unidades blindadas y nuevas capacidades tecnológicas.

Detalló además que en esa región ya operan 13 pelotones blindados y 12 pelotones de infantería, además de drones, cámaras y sistemas antidrones. También anunció que “incrementaremos con dos pelotones de blindados más que llegarán muy seguramente en mayo”.

Durante la entrevista, el ministro aseguró que detrás de esta escalada están estructuras de disidencias Farc y mencionó a alias Marlon como uno de los principales responsables de varios ataques recientes. Recordó que por información que permita ubicarlo se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos.

Finalmente, sostuvo que la ofensiva continuará pese al difícil panorama. “No nos doblegamos… rendirse no es una opción”, concluyó.