MinDefensa responde a Álvaro Uribe: “No existe correlación directa” entre grupos criminales y voto

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a las denuncias del expresidente Álvaro Uribe sobre una supuesta presión del ELN a comunidades de Arauca para favorecer electoralmente a un candidato en la primera vuelta y de cara a la segunda vuelta presidencial.

Sánchez aseguró que el Gobierno revisó este tipo de denuncias en una reunión con la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, MOE.

“Ayer tuvimos una reunión con la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y un ente totalmente independiente que es la Misión de Observación Electoral”, afirmó el ministro.

Según el jefe de la cartera de Defensa, una de las conclusiones de esa reunión es que no hay una relación directa entre la presencia de grupos armados ilegales y el sentido del voto de las comunidades.

“Lo dice la MOE claramente. No existe una correlación directa y significativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante”, aseguró Sánchez.

El ministro señaló que esa conclusión, según dijo, se puede revisar en el mismo departamento de Arauca, donde ganó el candidato contrario al que, de acuerdo con la denuncia, habría sido favorecido por presiones ilegales.

“Eso se puede confirmar en el mismo departamento de Arauca, donde ganó fue el candidato opuesto a él. No ganó el candidato por el que estaría mencionando que habría constreñimiento. Es más, casi que lo duplica en Arauca”, dijo.

Sánchez agregó que algo similar ocurrió en otros departamentos donde también se habían denunciado supuestas presiones electorales de grupos armados ilegales.

“También lo podemos reafirmar en otros departamentos, donde decían, por ejemplo, en Meta, Guaviare, Caquetá, Huila, Tolima, que también había este tipo de presiones para que votaran por ese candidato que acaba de mencionar y ocurrió todo lo contrario”, sostuvo.

El ministro también recordó un caso en Huila, donde, según dijo, un audio que correspondía a una extorsión fue relacionado de manera equivocada o malintencionada con constreñimiento al sufragante.

“En el Huila, por ejemplo, donde también escuchamos un audio que equivocadamente unas personas o malintencionadamente hace ya unos meses, se trataba de un audio de extorsión y lo relacionaron con constreñimiento al sufragante”, puntualizó.

El pronunciamiento se da luego de que Uribe asegurara que comunidades de Arauca habrían confirmado que el ELN decomisó cédulas de votantes en zonas rurales antes de la primera vuelta y que, para la segunda vuelta, estaría amenazando a grupos campesinos para que aparezcan votos por un candidato.