Armada y Fuerza Aeroespacial incautan 1,3 toneladas de cocaína tras operación en el Caribe

La Armada de Colombia, en una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, incautó 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportadas en una embarcación tipo go fast en aguas del Caribe colombiano.

La operación fue adelantada por unidades de la Fuerza Naval del Caribe y el Comando Específico de San Andrés y Providencia, mediante el uso coordinado de capacidades marítimas, aéreas y de guardacostas.

De acuerdo con la Armada, durante el seguimiento e interdicción de la embarcación fueron hallados varios paquetes con características similares a las utilizadas por organizaciones narcotraficantes para el transporte de sustancias ilícitas. En la motonave también fueron capturados dos tripulantes.

La embarcación, el material incautado y los dos capturados fueron trasladados hasta la Estación de Guardacostas de San Andrés, donde funcionarios de la Sijín realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, que arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 1.390 kilogramos, es decir, 1,3 toneladas.

Según las autoridades, la droga incautada está avaluada en más de 64 millones de dólares y con este resultado se evitó la circulación de más de 3 millones de dosis de cocaína.

Los capturados, la embarcación y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización.

La Armada aseguró que con esta operación se afectan las capacidades logísticas y financieras de organizaciones narcotraficantes que pretenden utilizar el Caribe colombiano como corredor para enviar droga hacia mercados internacionales.