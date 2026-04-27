Especial pedido de Kompany a Luis Díaz, previo al PSG vs. Bayern Múnich en semis de Champions League. (Photo by EyesWideOpen/Getty Images) / EyesWideOpen

¡Se avecina un partidazo en las semifinales de la Champions League! El Bayern Múnich de Luis Díaz visita en el Parque de los Príncipes al París Saint-Germain, vigente campeón del certamen.

En la previa del encuentro, el entrenador Vincent Kompany sentenció que se le avecina “un reto enorme”, pero remarcó que a su equipo le “gustan” los desafíos y está preparado para hacer frente al vigente campeón de Europa.

PROGRÁMESE CON FECHA Y HORA DEL PARTIDO PSG VS BAYERN MÚNICH EN CHAMPIONS

“El PSG es un reto enorme, el reto más grande posible, pero nos gustan los retos... Tenemos hambre y queremos lo que ellos tienen”, declaró durante la conferencia de prensa, en referencia a la condición de campeón de Europa.

“Hemos progresado mucho. Si hay un equipo capaz de enfrentar este duelo somos nosotros”, anunció, aunque admitió que no es una final anticipada para él, taly como lo han dejado ver los medios: “Aún quedan cuatro equipos que pueden aspirar al título. Nos espera un partido tremendamente duro. Son capaces de impedir que el rival desarrolle su juego. El PSG es como una tormenta que se te echa encima”.

Y también aprovechó para destacar la labor de Luis Enrique al frente del elenco parisino: “Está haciendo un trabajo increíble. No me sorprendió que ganaran la Liga de Campeones”.

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Especial pedido de Kompany a Luis Díaz, previo al PSG vs. Bayern Múnich

Finalmente, Vincent Kompany se refirió a las claves que le dará a sus dirigidos en la previa del encuentro, dado que no podrá estar en el banquillo por sanción. En este orden de ideas sentenció que, en último término, el partido lo decidirá el talento de los futbolistas y por tal motivo le envió un especial pedido a Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, sus tres estrellas ofensivas.

“Lo primordial es la calidad de los jugadores. Podemos hablar sobre goles y filosofar sobre el juego. Pero necesitas jugadores que metan el balón en la portería, un portero que haga paradas y defensas que defiendan. Lo demás sólo es tema para debates. Se necesita calidad y eso es algo que tenemos”, subrayó.

Bayern Múnich llega al duelo ante el PSG tras nueve victorias consecutivas en tres competiciones distintas (Bundesliga, DFB Pokal y Champions League).

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