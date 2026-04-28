Aunque todos los focos del planeta fútbol apuntan al Mundial 2026, certamen que se disputará entre los meses de junio y julio, los clubes desde ya trabajan en lo que serán sus fichajes y ventas para la temporada 2026-27.

Es por lo anterior que un buen número de futbolistas colombianos, a la espera de lo que se pueda lograr en la Copa, protagonicen movimientos importantes. Un ejemplo de lo anterior es Jorge Carrascal, quien está cada vez más cerca de abandonar Flamengo para regresar a las ligas europeas.

Vale recordar que el volante cartagenero partió desde muy joven al Viejo Continente, luego de haber debutado con Millonarios. Hizo parte del equipo filial del Sevilla y el Karpaty Lviv ucraniano entre 2016 y 2018; tras esto regreso a Sudamérica para jugar en River Plate y en 2023 volvió a cruzar el océano, esta vez para jugar en Rusia con CSKA Moscú y Dinamo Moscú.

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Histórico equipo de Europa ofrece millonaria cifra por el fichaje de Jorge Carrascal

El periodista italiano Marco Mampreso informó a través de redes sociales que el Olympique de Marsella irá nuevamente por Jorge Carrascal en el mercado de fichajes veraniego.

La directiva del equipo francés ya había negociado su fichaje por 15 millones de euros + bonos, pero en aquel momento Flamengo se negó. Ahora, entendiendo que el colombiano ha perdido protagonismo con el entrenador Leo Jardim, Marsella tendría lista una oferta que rondaría los 25 millones.

En este orden de ideas, la decisión queda entonces dependiendo única y exclusivamente del club. En cuanto al jugador, desde la salida de Filipe Luis y la llegada del nuevo DT, suma apenas 515 minutos de juego en 10 partidos disputados.

De concretarse la contratación, Carrascal se convertirá en el segundo futbolista colombiano en portar la casaca del Marsella. El único en hacerlo hasta el momento es Luis Javier Suárez, quien estuvo allí en la temporada 2022-23, jugó 11 partidos y marcó 3 goles.

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