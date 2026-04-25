Richard Ríos, figura en Benfica: marcó golazo y dio asistencia en victoria ante Moreirense

Richard Ríos está teniendo un cierre de temporada con Benfica para destacar. El colombiano sigue siendo vital para el equipo lusitano, que mantiene la aspiración de poder lograr el título, aunque para eso necesita que Porto deje al menos 4 puntos en los últimos cuatro encuentros que le restan.

En el juego por la fecha 31, Benfica se impuso 4-1 ante Moirenrense, y Ríos se reportó con un gol y una asistencia. Inició marcando Leandro Barreiro a los 2 minutos y empató para la visita Diogo Travasos al 26′. Luego llegaría la anotación del antioqueño.

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Al minuto 29′, tras un rebote en el área, Barreiro asistió a Richard Ríos, quien se giró y luego sacó un remate cruzado, pero que tuvo dirección hacia el arquero, y este no pudo atajar el disparo potente para el 2-1 parcial en el encuentro.

Así fue el gol de Richard Ríos

Ríos y la asistencia para el 3-1

Sobre el final del encuentro llegó el tercero para Benfica. Buena conducción de Ríos, quien descargó hacia la derecha para Franjo Ivanovic y este luego sacó un remate cruzado para vencer al portero. El cuarto también fue obra de Ivanovic para el 4-1 final.

Números de Richard Ríos en la temporada

Si bien parecía que le costaba la adaptación al principio de la campaña, Ríos ha logrado posicionarse como un titular indiscutible del Benfica. Su aporte en números también es destacado, pues ha contribuido con 6 goles y 6 asistencias en 43 partidos jugados por todas las competiciones.

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Al volante de 25 años le quedarán tres partidos con su equipo y luego terminará la liga portuguesa. Se medirá ante Famalicao (V), Sporting Braga (L) y finalizará con Estoril el 17 de mayo. Luego, tendrá un breve periodo de vacaciones y posteriormente se unirá a la concentración de la Selección Colombia.