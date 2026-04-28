15 días sin energía completan veredas de Bucarasica y Lourdes, Norte de Santander

Norte de Santander.

Varias veredas del municipio de Bucarasica y Lourdes ajustan 15 días sin servicio de energía eléctrica, luego de las fuertes tormentas que se han registrado en la región y que habrían provocado daños en el tendido.

De acuerdo con el personero de Bucarasica, Carlos Sanmiguel, las afectaciones se concentran en las veredas El Carmen y El Helechal, donde la comunidad continúa esperando la intervención de la empresa encargada del servicio.

“Hace 15 días aparecieron las tormentas que ha habido aquí en el territorio, que han sido bastante fuertes. Al parecer se rompieron unas cuerdas de fluido eléctrico. En Bucarasica tenemos la vereda de El Carmen y la vereda de El Helechal sin fluido eléctrico”, explicó a Caracol Radio.

El funcionario indicó que, aunque la situación ya fue reportada a Centrales Eléctricas, hasta ahora no se ha logrado una respuesta efectiva debido, entre otros factores, a las dificultades de acceso a la zona.

“Se ha hecho el llamado a Centrales ya conoce el tema y pues hasta ahora no ha organizado logísticamente. La comunidad se ha quedado esperando a Centrales Eléctricas para colaborarles porque hay un interés por parte de la población abriendo la vía, la ruta para que el personal pueda entrar y poder extender esta línea eléctrica que se rompió”, señaló.

Según el personero, el trayecto puede tardar cerca de dos horas a pie, ya que no existen vías carreteables y el ingreso debe hacerse caminando o a lomo de mula.

“Son bastante retiraditas, toca llegar es a pie, estamos hablando de casi dos horas. No hay una carretera hasta allá. Esa ha sido la dificultad también”, precisó.

Mientras tanto, las familias han tenido que adaptarse para continuar con sus actividades diarias.

En sectores más apartados, la administración municipal ha entregado paneles solares para mitigar la falta del servicio, aunque la comunicación sigue siendo limitada.

“Les toca llegar hasta la vía principal para por lo menos recargar los celulares y poder estar comunicados. La comunicación es bastante difícil con la comunidad”, agregó.

Ante este panorama, el personero reiteró el llamado a la empresa prestadora del servicio para que atienda la situación lo antes posible, teniendo en cuenta el tiempo que ya completan sin energía.

“Quince días es suficiente tiempo. Sé que las condiciones climáticas han sido fuertes, pero ya ha pasado el tiempo suficiente para poderle solucionar a la comunidad”, enfatizó.