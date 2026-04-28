¿Qué son las tierras raras? Un estudio geológico explica su origen y formación

Un grupo de científicos ha publicado un artículo en la revista de ciencia estadounidense ‘Science Advances’ donde aseguran que hasta el 92% de los grandes yacimientos de tierras o minerales raros son producto de diversos procesos ocurridos hace más de 2.000 millones de años en lo que fueron zonas de subducción.

Pero antes de continuar, ¿qué es una zona de subducción? Es el límite en el cual dos placas tectónicas chocan y una se hunde bajo la otra hacia el manto terrestre, debido a la mayor densidad de la placa descendente. Este fenómeno geológico es fundamental en la tectónica de placas, responsable de terremotos, tsunamis y actividad volcánica.

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El estudio anteriormente mencionado señala que el manto terrestre puede almacenar durante eones algunas reservas químicas que son imperceptibles, que con el pasar de los años son activadas tras procesos geológicos, lo que habilita una vía mucho más precisa al momento de localizar nuevas reservas.

De acuerdo a la información alojada en el portal web de National Geographic, existe una delimitación temporal entre lo que origina el proceso y la formación final de los minerales, teniendo una diferencia que puede superar los mil millones de años.

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Zonas de subducción que han sido olvidadas

La investigación resalta cómo durante décadas predominó la teoría de que las tierras raras se originaban principalmente en plumas de gigantes columnas de roca fundida que ascienden desde las profundidades del planeta.

Sin embargo, esta nueva investigación cambia esta idea. Los expertos afirman que han descubierto que el verdadero origen de estas antiguas zonas de subducción se da cuando se liberan fluidos ricos en agua y elementos químicos como flúor o cloro, provocando una reacción con rocas del manto como la peridotita, desencadenando zonas ‘fertilizadas’ químicamente.

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El artículo hace hincapié en cómo estas zonas no producen dichos minerales inmediatamente; en cambio, mencionan cómo pueden permanecer estables durante miles o millones de años hasta que eventos como el ascenso de magma, el estiramiento de la corteza o cambios de presión tras glaciaciones activan la mezcla de estas zonas.

Creando así magmas especiales, alcalinos y carbohidratos, que son ricos en tierras raras. Que hoy por hoy dichos minerales sostienen nuestra tecnología.

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¿Cómo descubrieron el origen de las tierras raras?

Los científicos que lideraban esta investigación llegaron a esta conclusión reconstruyendo 2.000 millones de años de historia tectónica del planeta por medio de modelos avanzados; con ello llevaron a cabo la comparación de esos datos con las ubicaciones ya conocidas de yacimientos.

El resultado arrojó que el 67% de los magmas ricos en tierras raras coinciden con las regiones antiguas, mientras el 72% de los depósitos actuales están sobre mantos que están ‘fertilizados’.

También se evidenció que el 92% de los depósitos más longevos, que de hecho son los más ricos, siguen los mismos patrones.

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¿Qué son las tierras raras?

Según la página web de National Geographic de España, las tierras raras confirman un conjunto de 17 elementos químicos: los 15 lantánidos, más el escandio y el itrio.

Estos minerales cuentan con un aspecto plateado. Contando con propiedades químicas que son similares entre sí y suelen estar ubicadas en grupos de los mismos yacimientos.

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