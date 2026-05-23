Aumenta a 90 el número de muertos por una explosión en una mina en el centro de China

Al menos 90 personas murieron en una explosión de gas ocurrida en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro), informaron medios estatales chinos.

El accidente se produjo a las 19:29 hora local de este viernes (11:29 GMT) en esa explotación situada en el distrito de Qinyuan, donde trabajaban 247 personas en el momento del siniestro y donde continúan las labores de rescate, según la agencia oficial Xinhua.

El accidente en la mina de carbón Liushenyu, en la ciudad de Changzhi, ocurrió el viernes por la noche, según la agencia oficial de noticias Xinhua, que indicó que 247 trabajadores estaban atrapados bajo tierra.

En un primer momento, la agencia dijo en las primeras horas del sábado que había ocho fallecidos y 38 atrapados.

Xinhua indicó que se estaba investigando la causa de la explosión y que las labores de rescate continuaban.

El presidente del país, Xi Jinping, ha pedido hacer todo lo posible para rescatar a los que aún no han sido localizados y que investigue la causa del accidente, además de exigir que se deslinden responsabilidades, de acuerdo con Xinhua.

La provincia de Shanxi es conocida por ser la principal región minera de carbón de China. Con una extensión mayor que la de Grecia y una población de alrededor de 34 millones, los cientos de miles de mineros de la provincia extrajeron el año pasado 1.300 millones de toneladas (1.1700 millones de toneladas métricas) de carbón, o casi un tercio del total del país.