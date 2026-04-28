¿Por qué la Tierra “brilla” más de noche? Su luz aumentó un 16%: La NASA explicó las razones

La NASA reveló que, tras examinar 1,16 millones de imágenes satelitales, la Universidad de Connecticut logró establecer que la tierra registra un cambio de luminosidad artificial; el cual, según expertos, puede estar ligado a dinámicas de crecimiento, crisis y transformación regional.

El análisis de la universidad, respaldado por la NASA, revela que el brillo nocturno del planeta Tierra, pudo haber crecido hasta un 16% entre 2014 y 2022. Sin embargo, el estudio revela que este avance no es de forma constante y regular, adicionalmente que refleja patrones contrastantes de desarrollo y retroceso.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

La investigación, la cual fue publicada por la revista científica Nature y difundida por el periódico británico The Guardian, fue dirigida por Zhe Zhu y Tian Li en la Universidad de Connecticut. Allí se aclara que el equipo encargado utilizó hasta 1,16 millones de imágenes de satélites obtenidas de forma exacta a la 1:30 de la mañana entre 2014 y 2022.

Durante el proceso, se aplicaron múltiples filtros para suprimir cualquier tipo de interferencias proporcionadas por las nubes y la luna y así detectar de forma exacta el porcentaje de brillo que estaba emitiendo. Zhu menciona que estos datos servirán para interpretar las huellas luminosas de la actividad humana.

¿Qué determinó el estudio sobre el brillo emitido por el planeta Tierra?

Los expertos mencionan que el aumento y la variabilidad del brillo nocturno terrestre evidencian que las sociedades humanas experimentan de forma simultánea expansión y declive en temas de desarrollo. Cada cambio analizado, gracias a las imágenes satelitales, evidencia los procesos globales en los que la región se encuentra sometida, ya sea de progreso o retroceso.

Esto quiere decir que la luz artificial indica zonas de avance económico y urbanización, mientras que las regiones donde no se logra evidenciar un brillo creciente, sino por el contrario, están compuestas en gran parte por la oscuridad, son regiones que han sido golpeadas por crisis energéticas, regulaciones ambientales o conflictos.

¿Cuales regiones en el mundo se encuentran más iluminadas?

Regiones asiáticas, tales como China, encabezan el aumento de brillo en el planeta Tierra, esto potenciado por la urbanización y el desarrollo económico que vive día a día el país. De igual forma, este fenomeno se puede observar al norte de la India, donde, gracias a la expansión idustrial, se logra evidenciar un incremento de luz artificial.

Regiones en donde el avance en el urbanismo se hace presente, como en el Oeste de EE.UU se logra evidenciar un aumento en su brillosidad, esto debido a la ampliación de las infraestructuras eléctricas diseñadas para abastecer de luz a toda la población, que de forma creciente, llega a vivir a estos lugares.

¿Qué regiones en el mundo se encuentran menos iluminadas?

Países como Venezuela, son uno de los ejemplos donde mejor se puede evidenciar un desaceleramiento en la iluminación de una región. En donde, debido a su colapso económico y su situación social, se logra determinar que el brillo nocturno cayó más del 26% durante el periodo analizado. De igual forma, regiones como Ucrania y Rusia produjeron alteraciones notorias en los patrones lumínicos identificados por las más 1,16 millones de imágenes satelitales

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