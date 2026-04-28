El cantautor panameño Rubén Blades condenó y expresó su solidaridad por el atentado en el Cauca

A través de sus redes sociales, el cantautor, actor, activista y político panameño Rubén Blades condenó el atentado en Cajibio, Cauca.

“Lamentamos el trágico incidente en el suroccidente de Colombia, y condenamos la violencia que provoca víctimas inocentes, impide el diálogo, la negociación civilizada y que desata reacciones de igual crueldad y brutalidad”, escribió Blades.

“A los familiares y seres queridos de los afectados por el atentado y a Colombia entera, nuestra solidaridad con su dolor y la esperanza de que el conflicto sea resuelto con justicia, de forma concertada y pacífica”, agregó.

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¿Cómo fue el atentado?

Este sábado estalló un cilindro cargado de explosivos en el municipio de Cajibío, en el Cauca, en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, que impactó un autobús y varios vehículos.

El atentado, atribuido por las autoridades a las disidencias de las FARC, dejó 20 muertos.

¿Qué dijo el presidente?

El presidente Gustavo Petro pidió investigar si los explosivos utilizados en el atentado provienen del Ecuador.

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“No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la junta del narcotráfico? “Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador”, expresó el mandatario.

Petro ha pedido que la denuncia se extienda a alias ‘Marlon’ y a todos los jefes de los frentes que actúan en el Cauca.

“Son narcos, traquetos; el jefe de los frentes del Cauca no es ‘Iván Mordisco’, son los jefes de la Junta del Narcotráfico, que aquí denuncio, pero la Fiscalía no investiga bien”, afirmó el presidente de la República.