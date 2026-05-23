Jefe negociador iraní advierte una respuesta “aplastante y amarga” si Donald Trump retoma la guerra

El jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien a su vez es el presidente del Parlamento, lanzó una contundente advertencia este sábado 23 de mayo donde asegura una respuesta “aplastante” si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retoma la guerra, y es que según informó, Teherán ha aprovechado la tregua vigente desde el pasado 8 de abril para reconstruir sus fuerzas armadas.

“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, [el resultado] será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos”, publicó en redes sociales Qalibaf.

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El responsable hizo su advertencia tras reunirse en Teherán con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, que es una figura clave en los esfuerzos y conversaciones internacionales que buscan una salida negociada al conflicto.