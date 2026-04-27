Precio del dólar en Venezuela HOY 27 de abril: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este lunes 27 de abril el dólar se cotiza en $484,74040000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre de la semana anterior, viernes 24 de marzo, cuando el precio se situó en los $483,86950000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy lunes 27 de abril.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este lunes 27 de abril en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 567,40318041 bolívares.

: 567,40318041 bolívares. Yuan chino : 70,91617169 bolívares.

: 70,91617169 bolívares. Lira turca : 10,76674514 bolívares.

: 10,76674514 bolívares. Rublo ruso: 6,44175001 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 27 de abril?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 27 de abril. Estos son:

Banco Provincial : 520,0000 para compra - 579,0141 para venta.

: 520,0000 para compra - 579,0141 para venta. Banco de Mercantil : 487,4499 para compra - 560,7122 para venta.

: 487,4499 para compra - 560,7122 para venta. Banesco : 501,4002 para compra - 516,3977 para venta

: 501,4002 para compra - 516,3977 para venta Banco Nacional de Crédito : 533,8947 para compra - 553,3350 para venta.

: 533,8947 para compra - 553,3350 para venta. Banco Exterior : 488,7082 para compra - 543,8366 para venta.

: 488,7082 para compra - 543,8366 para venta. Otras instituciones: 541,3479 para compra - 548,8453 para venta.

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