Ola de terrorismo en Cauca y Valle: causas y efectos en época electoral

En Hora20 una mirada a la ola de atentados en el suroccidente del país, lo que representa el terrorismo a 40 días de elecciones, las capacidades que tienen las autoridades para anticipar y enfrentar los fenómenos de criminalidad, al tiempo las estrategias para contener una violencia que se expande. Por otro lado, las implicaciones en la contienda política, el efecto en las campañas y la incidencia en las encuestas de intención de voto.

Lo que dicen los panelistas

Daniela Gómez, exviceministra de Defensa y consultora en temas de seguridad, planteó que el país lleva años entendiendo el conflicto de manera errada, “el balance de poder entre grupo armado y Estado no se mide en número de armas. El MinDefensa habla de las comunidades, pero es que en zonas de confrontación la gente no entrega información, entonces la capacidad de ubicar explosivos es menor en Cauca que en Bogotá, donde es más fácil que la gente coopere porque no es el mismo nivel de riesgo”. Sobre la realidad del EMC, dijo que este grupo armado ha crecido, aunque no mucho, “hemos visto bombardeos, casi le dan de baja a Mordisco, él se está escondiendo y su frente más fuerte es Cauca y Nariño, pero se habla de que puede no haber unidad de mando”.

Sobre el efecto electoral, dijo que la izquierda se ganó el discurso social y la derecha el de la seguridad, “estos atentados afectan al Gobierno porque hay responsabilidad política del Estado ante cualquier delito. Es muy fácil para la derecha capitalizar discursos”. También dijo que cuando Cepeda acusa a la extrema derecha, lo hace de forma discursiva, “dice que la violencia no favorece a la izquierda y beneficia a la derecha, pero es muy poco probable una conexión entre disidencias y la derecha, entonces no se puede hablar de relación estructural”.

Para Jorge Mantilla, politólogo, PhD en criminología, experto en dinámicas del conflicto y columnista, es desconcertante el mensaje del ministro de Defensa, primero, dice que este problema venía de antes, es cierto, pero el trabajo era solucionarlo y no se trata de que no lo lograran, pero es que entregan un país peor que hace cuatro años en orden público”. Frente al segundo mensaje, dijo que el ministro dice que hay problemas, “pero que ellos impiden 94% de atentados y que solo 6% se concretaron. Eso es impresentable como respuesta en política de seguridad”. Finalmente, dijo que se carece ; “no hay horizonte en términos de victoria. El presidente está en otro mundo, él está en la revolución. Él está en otro rollo, que no es el de solucionar los problemas de los colombianos”.

En cuanto a experiencias como Perseo, para recuperar el departamento del Cauca, dijo que en lo que era Misión Cauca, no se dio el salto de lo militar a lo político, a la articulación estatal, “es cierto que se recuperó el control de centro urbano y hay ejercicios de protección a la población que vale la pena valorar”.

Rafael Nieto, senador electo por el Centro Democrático, aseguró que los grupos violentos han crecido en este Gobierno: ELN 15%, Clan del Golfo 242% y las disidencias crecen casi un 300%, “la pregunta es por qué y yo veo una combinación de factores: finanzas crecientes, los procesos de paz y un deterioro en capacidad de acción”. Detalló que la capacidad aérea se perdió, “apenas estamos en menos del 40% de disposición de equipos aéreos y los pilotos han perdido autonomía de vuelo. La inteligencia desapareció y hay infiltración”. Finalmente, dijo que tenemos fortalecimiento de criminales y debilitamiento de Fuerza Pública, “era cuestión de tiempo que esta tragedia en paralelo se viera reflejada en cifras como las 48 masacres en lo que va del año”.

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, magíster en Economía y exjefe negociador de paz del gobierno con las disidencias del Estado Mayor Central, explicó que los atentados están relacionados con enviar un mensaje a este y el próximo gobierno sobre el fracaso de operaciones militares, “este atentado es parte de una práctica: ser explosivistas con drones y otros artefactos”. Afirmó que Mordisco hoy no está más fuerte, aunque sí hay más capacidad de daño, “el EMC no es un ejército guerrillero, no son las Farc, tiene unidades pequeñas con gran capacidad de daño, pero ellos se han debilitado entre la población, tienen choque permanente con las comunidades. En Cajibío las personas se han movilizado tras el atentado”. Resaltó que Mordisco se ha debilitado, “la estructura que tenían cuando se dio al mesa de negociación hoy está fraccionada, están en guerra con Calarcá y otros grupos, pero ahora Mordisco busca escondite ante la ofensiva del Ejército”.

Sobre las negociaciones de paz, dijo que se deben dar pero con condiciones previas, “debe haber compromiso, cronograma y propósito. Esa mesa que se instaló con el EMC estuvo en crisis desde el primer día porque la primera condición en Catatumbo era la entrega de El Plateado”.

En el plano político dijo que es lamentable que se use el dolor del pueblo caucano para hacer proselitismo político y hacer campaña sobre las víctimas. Veo que no hay ninguna consideración.

En entrevista, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro resaltó que la problemática de violencia que se vive en el sur del Valle y el norte del Cauca está matando al suroccidente del país. Detalló que esta realidad está atada a las problemáticas de economías ilegales como la cocaína y la minería ilegal, además, explicó que en 2024 al inicio de la gobernación, había algo de control territorial, pero que hoy los actos terroristas de registran ante la ofensiva del Ejército, “son las economías ilícitas les han dado posibilidad a delincuentes de fortalecerse militar y tecnológicamente”.

En cuanto a la relación con las autoridades del orden nacional, comentó que con el Ministro de Defensa y la Fuerza Pública se ha dado una articulación para fortalecer la parte de pie de fuerza, “pero en lo tecnológico tenemos muchas dificultades para el fortalecimiento, pero las capacidades de Fuerza Pública no son las mismas de delincuentes”. En ese sentido, reiteró que se necesita aumentar capacidades, “el ministro dijo que llegarán antidrones y nosotros nos comprometimos a horas de vuelo. Esta operación que hay es a medias, no es sostenida ni robusta, se necesita operación fuerte para atajar a delincuentes”.